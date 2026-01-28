新營火警燒毀蛋餅店 饕客哀號

新營區民治路火災延燒三戶商店，首梯消防人員出水搶救。 （記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕新營報導

台南市新營區民治路廿七日晚傳出火災，延燒三戶商店，知名蛋餅店「夏一跳」也遭波及，整個店面付之一炬，讓一些網友ｐｏ文大嘆「一陣子吃不到蛋餅了」，擔憂造成日常生活不便。不過這場火災從出水搶救到火勢撲滅僅五十分鐘，且無人受困或傷亡，並不算嚴重，卻因網友跟著起鬨，成為新營區民關注的焦點。

消防局第一大隊指出，一一九勤務中心廿七日晚上八點卅八分獲報，新營區民治路某美髮店傳出火警，新營消防分隊抵達後發現大量濃煙，明火從屋內竄出，由於整排店面有延燒之虞，後方為新營監理站，勤指中心陸續加派三梯次人車，共計廿一輛車，四十四名消防人員、三名替代役男及十名義消前往支援。

火災現場濃煙密布，店面大門緊閉，二樓處有火煙，燃燒主體為二樓鐵皮連棟建物，二樓全面燃燒共延燒三戶，依序門牌號碼分別為理髮店、早餐店與無名麵店。首梯消防人員於八點四十八分出水搶救，火勢於九點廿一分獲得控制，九點卅八分撲滅，從出水搶救到火勢撲滅僅約五十分鐘。

第一大隊說，燃燒面積各戶約三十平方公尺，合計燃燒面積為九十平方公尺，燃燒內部雜物，三戶皆為租賃，無安裝住警器，詳細起火原因仍待調查。

火災發生後，新營一些老饕在網路上哀號「一陣子吃不到蛋餅了」、「我的雞魯飯啊」、「希望老闆能挺住，等你回來重新開業！」