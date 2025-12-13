新營社大拜訪藝術家陳武鎮

新營社大學員參訪藝術家陳武鎮工作室合照。

（社大提供）

記者翁聖權∕新營報導

新營社區大學十二月以「藝術」為主題，運用在地走讀、認識在地藝術家及油畫課程，推出系列活動，期待學員親近藝術、透過藝術認識在地故事，進一步利用藝術為生命添色。

新營社大指出，藝術的十二月首場活動「走進陳武鎮的創作世界」在後壁登場，新營社大帶領學員拜訪藝術家陳武鎮的工作室，在無數的雕刻、巨幅畫作中認識他的創作與人生。陳武鎮年輕時熱愛藝術，卻因「反中央、反對國民黨」八字遭判有期徒刑，在泰源感訓監獄度過兩年時光，出獄後亦必須面對嚴酷社會，在新營國小任教的陳武鎮自此僅願意教學，不再拾畫筆創作。

直到解嚴，陳武鎮才跨越心中的坎，重新將過往的生命經驗化為一幅幅大型油畫作品，利用油漆刷、刮刀、鏈鋸等非傳統畫具創作，表達心中強烈的情感。這場活動最後，有學員分享在國小時期曾受到陳武鎮老師教導，經過這場活動才體會到老師當時心境。

新營社大表示，社大是大新營地區重要的學習據點，「推動人權教育」乃是重要任務之一。今年度已辦理多場走讀與講座，年初與在地藝術家李意婕用走讀帶領學員認識受難者吳明珠的生活圖像，十月月份邀請《台南人權歷史場址》系列作者群合體，帶學員實際走過書中描述的不義人權遺址，也邀請到台灣歷史博物館研究員黃裕元分享台灣「禁」曲秘辛故事。