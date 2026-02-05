新營社大白河繪畫班至柳奇醫院開覽

新營社大白河繪畫班學員於柳營奇美醫院畫廊合照。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／新營報導

新營社區大學「輕鬆學繪畫」講師楊家榆帶領白河分班學員至柳營奇美醫院畫廊舉辦「歲月靜好」畫展。這次展覽作品由新營社區大學、嘉義博愛社區大學、台中曉明長青大學學員創作集結而成，展期從即日起至三月卅一日止，歡迎民眾前往欣賞。

新營社大指出，該校為走入偏鄉讓民眾能夠就近學習，自一一０年起結合白河當地信仰中心「福安宮」在香客大樓開課。已經邁入第五年的白河分班「輕鬆學繪畫」與社區緊密連結，學員多為就近的白河、後壁、東山的居民。在講師楊家榆的帶領下，課程講究循序漸進，從素描開始練習，逐步接觸多樣化媒材與技法。

楊家榆表示，因為看見了不同的造型與色彩，學員思路得以開闊，想像變得豐盈，生命也因此顯得更加絢麗多彩。展覽現場展出學員靜物、人物、風景等主題作品七十餘件，觀展中也可發現畫作風格大有不同，有輕柔細膩者亦有沉穩厚重者。

這次展出由繪畫班學員自主推動，在大新營地區積極尋找場地，籌備兩年終於在柳營奇美醫院畫廊展出。不少學員覺得自己的作品能在藝廊展示，是人生中難得的經驗。老師楊家榆說，雖然因為展期變動，準備時間縮短，但學員仍然完成作品，讓她十分感動。