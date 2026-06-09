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新營糖廠整體規劃都市計畫變更草案公開展覽，南市府都發局舉辦說明會，並聽取民眾意見。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

南市府都發局和台糖公司合作啟動新營糖廠整體規劃都市計畫變更案，將二十九公頃多的糖廠基地，透過土地使用分區重新解構轉型活化，都發局九日說，第一階段將以南光中學南側四公頃多土地為優先開發區，將透過市府公辦都更引進多元商業活動行為，結合市府力推智慧機器人產業，期能帶動產業文化觀光新活力。

這項都市計畫草案啟動公開展覽，九日在民治市政中心南瀛堂舉辦說明會，吸引不少民眾參加，了解整體規劃內容，說明會由都發局總工程司蔡孟儒主持，他強調，透過調整土地使用管制，推動新營糖廠土地的轉型活化利用，以及改善周邊交通系統和公共設施用地。

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都發局說，新營糖廠於民國九十年停止製糖業務後，製糖工場拆除，遺留閒置土地和倉庫，原址土地受限乙種工業區規劃，難以引進符合現代化生產需求的廠商進駐，占地二十九點九五公頃精華土地，長期處低度利用及閒置狀態；市府和台糖合作，經該局研擬都市計畫變更方案，將原有乙種工業區土地，轉型活化為產業文化專用區、糖業文化專用區；將具保存價值的古蹟劃設為保存區等。

新營糖廠於民國九十年停止製糖業務後，大片閒置土地和倉庫，長期處低度利用及閒置狀態。（記者陳佳伶攝）

專用區未來可引進文化藝術、展覽教育、創意設計等產業，讓歷史建物在現代生活中獲得新生；不僅活化土地空間，也守護新營珍貴的糖業文化遺產；此次都市計畫變更納入旅館住宿設施的容許規劃；新增、拓寬多條計畫道路，設置完善公共設施空間，提供更安全通行環境。

都市規劃科長蔡宜哲表示，第一階段將以南光中學南側為優先發展區，面積四點一六七三公頃，規劃產業文化專用區、行政文教區、停車場等，將透過市府公辦都更方向引進旅館、大型商場、餐飲等更多元商業活動行為。

結合糖廠文化資產、市府力推的智慧機器人產業，創造文化和科技實證展示場域，預計三、四年內完成都市計畫程序；民眾關心交通問題，中興路、中興路六十六巷將拓寬為十五米和十四米，在廠區新增一條十五米計畫道路，相信對園區未來交通有所紓解。