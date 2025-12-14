新營糖廠轉型 完成基本規劃

都發局完成新營糖廠土地轉型開發的基本規劃方案。(都發局提供)

記者翁順利∕台南報導

新營糖廠閒置多年，市府都發局最近完成土地轉型的基本規劃作業，列為今年的施政新成果，園區打造為溪北的城市新亮點，預計於明年年第一季辦理都市計畫公開展覽程序。

都發局指出，新營糖廠面積二十九點九一公頃，廠區具有歷史價值，腹地廣大且交通便捷，是溪北少數具整體開發規模的土地資源。自民國九十年停止製糖業務以來，廠區土地已閒置逾二十年，為提升區域發展動能及回應地方期待，市府與台糖公司展開緊密合作共同推動新營糖廠土地轉型開發。

此次總體規劃內容將同步檢討土地使用分區、公共設施配置以及分期分區規劃，逐步形塑兼具生活品質與產業競爭力的新興發展區。市府將透過都市計畫變更，解除工業區土地使用限制；另將劃定都市更新地區以分期分區方式開發，引進民間資源參與開發，打造成為溪北地區的城市亮點。

新營糖廠土地整體規劃作業，近期內將與台糖公司完成確認及跨局處討論定案後，透過公民參與與都委會審議，使開發方向更加符合在地需求。待都市計畫審議程序完成後，市府將與台糖公司合作選定優先開發單元辦理招商，吸引民間投資執行都市更新，使園區成為溪北地區的產業聚落與生活核心，打造一座兼具糖業文化傳承與現代活動機能的全新場域。