新營藝術季文化中心閉幕演出 開放線上索票

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新營藝術季「造浪練習曲：身體共創工作坊」閉幕演出由漫境文化主創講師吳盈萱及合作講師巫欣諭帶領素人共同參與。（記者李嘉祥攝）

▲新營藝術季「造浪練習曲：身體共創工作坊」閉幕演出由漫境文化主創講師吳盈萱及合作講師巫欣諭帶領素人共同參與。（記者李嘉祥攝）

2026新營藝術季「水水來造浪」自4月10日起至6月13日共歷時65天，涵蓋劇場表演、全齡體驗及走讀活動等豐富形式，獲得民眾熱烈迴響；此場新營在地文化浪潮即將在6月13日週六下午於新營文化中心演藝廳進行「造浪練習曲：身體共創工作坊」閉幕演出，全長約45分鐘，即日起開放民眾免費線上索票，市長黃偉哲邀大家踴躍參與，見證這場跨世代素人為新營留下的深刻印記。

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文化局表示，「造浪練習曲：身體共創工作坊」閉幕演出由「漫境文化」主創講師吳盈萱及合作講師巫欣諭帶領15位年齡橫跨13歲至70歲的素人參與者，自5月9日起連續5週，進行身體律動、記憶分享與戲劇引導等共計15小時的密集課程，並結合今年策展主題「水水來造浪」，引導學員想像自己是一顆水珠，如何從身體接收，再由身體送出，並以「最喜歡做的事」為素材，將日常動作發展成身體語言，最終帶著這些養分進入共創發展與排練，將個人記憶、身體動作與集體敘事逐步整合，形塑最終演出全貌。

文化局指出，「造浪練習曲：身體共創工作坊」閉幕演出展現極高的包容性與在地實踐意義，參與者有從小在新營長大的在地居民，也有從外縣市如嘉義、高雄特地前來的藝文愛好者。學員完成連續5周的課程共創發展後很有感，直說在課程中找到身體的可能、看到彼此的生命力、感受到課程有很高的開放度，而這也形成一種匯聚在新營併發的集體能量。

文化局強調，「造浪練習曲：身體共創工作坊」閉幕演出不僅跨越年齡界線，讓大家在共同的身體語言中相互認識、彼此支持，更是讓「全齡共創」在新營的文化土壤中生根，歡迎各界踴躍現賞登記所票，13日到新營文化中心演藝廳觀賞2026新營藝季精彩閉幕演出。更多活動詳情可至新營文化中心官網查詢。