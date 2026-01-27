新營警分局提前部署春節連假交通疏導。（警方提供）

記者翁聖權／新營報導

新營警分局日前邀集轄區道路主管機關、旅運處所及風景區等相關單位，召開「一一五年春節連續假期易壅塞路段、風景區及旅運處所交通疏導協調會議」，提前整合各單位量能，周延規劃交通疏導措施，確保年節期間「交通順暢、人車平安」。

新營警分局指出，會中針對轄內重要旅遊景點，包括德元埤荷蘭村、柳營尖山埤渡假村；大眾運輸處所，如新營火車站、和欣客運、統聯客運及新營轉運站；以及易壅塞路段國道一號新營交流道、國道三號柳營交流道等，逐一研擬交通疏導對策，並請相關單位於連假期間暫停道路施工、完成路面坑洞復平作業，尤其是重要路段新營區復興路段與鹽水區忠孝路段。

警方說，春節期間除旅遊及返鄉車流增加外，部分用路人未遵守交通法規，以及交通事故發生，皆為造成交通壅塞的主要原因，為維護交通秩序，新營警分局將於春節連假期間增派警力加強巡邏，並於車流壅塞時即時派員實施交通疏導，同時加強路邊停車管制及交通秩序整理，全力防制道路交通事故，讓民眾安心過好年。

分局長陳俊凱提醒，國道一號新營交流道及國道三號柳營交流道春節連續假期交通尖峰時段（二月十八日及十九日每天下午一點至六點），將實施北上高乘載管制措施，請用路人配合警方，共同維護交通順暢與行車安全。