新營警分局長陳俊凱率隊進餐廳宣導「酒後找代駕」

新營警分局長陳俊凱帶隊深入轄區餐飲場所，宣導「酒後找代駕」。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／新營報導

農曆年節腳步已近，新營警分局長陳俊凱親自帶隊深入轄區餐飲場所，包括小吃店、熱炒店、海產店與餐廳，向店家及民眾說明「酒後不開車、酒後找代駕」的重要觀念，並以海報、手板標語等方式，提醒民眾切勿心存僥倖酒後開車。

農曆年將至，各公司、行號均在舉辦尾牙聚宴，酒後駕車風險攀升。新營警分局為防制酒駕事故、維護用路人安全，特別鎖定酒駕易發生時段、路段，以及餐飲場所、娛樂場所及年節聚會熱點周邊道路，實施高密度攔檢盤查，展現對酒駕「零容忍」的強硬態度。

除強勢取締外，警方提醒民眾，酒後駕車除了可能面臨巨額罰鍰，更可能遭到吊扣或吊銷駕照，若肇事造成他人傷亡，更將負起刑事責任，後果相當嚴重。

新營警分局呼籲，「喝酒不開車、開車不喝酒」，若餐敘中有飲酒，一定要請代駕、搭乘計程車或尋求親友接送，共同降低酒駕事故風險。因應尾牙季與跨年連假即將到來，警方將持續加強攔檢與取締酒駕勤務，希望能在第一線杜絕酒駕風險，守護市民平安返家。