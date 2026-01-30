新營警攜手在地農會進行防搶演練 速逮鴛鴦大盜

新營警方防搶演練係由兩名員警喬裝成鴛鴦大盜，持預藏槍械脅迫人質及農會行員交出錢財。（記者陳佳伶翻攝）

記者陳佳伶／新營報導

農曆春節將到來，民眾現金往來頻繁，新營分局結合新營區農會太子宮辦事處，卅日實施金融機構「防搶演練」，透過情境模擬方式，警、銀共同守護金融交易安全。

新營分局說，防搶演練係由兩名員警喬裝成鴛鴦大盜，持預藏槍械脅迫人質及農會行員交出錢財，過程中，行員臨危不亂，把握時機啟動警報系統，在新營分局勤務指揮中心接獲通報後，立即調派警力趕赴現場，成功制伏歹徒並安全救出人質，演練順利完成。

新營警力趕赴現場，成功制伏歹徒並安全救出人質，演練順利完成。（記者陳佳伶翻攝）

新營分局長陳俊凱呼籲，年節將到來，警方有提供金融機構及民眾巨款護送服務，民眾可隨時向鄰近派出所或撥打110申請，由警方派員陪同戒護，並提醒民眾「財不露白、危險不來」，期能安心過好年。