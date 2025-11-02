新營車站到奇美醫院小黃喊價150 台南公運處要查

南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

有民眾在臉書社團發文，說從台南新營火車站後車搭計程車要到柳營奇美醫院，運將竟然不是跳錶，而是喊價，一律150元，讓民眾覺得不合理。不少新營人都說，從小到大這裏坐計程車都是喊價，但跟跳錶其實差不了多少，不過，台南市公運處說這樣已經違法，要查。





新營車站到奇美醫院小黃喊價150！ 台南公運處喊「違法」要查

不少新營在地人都說，從小到大，在火車站搭計程車都是喊價，沒在跳錶，久而久之變成約定成俗。（圖／民視新聞）

從新營火車站要搭小黃去柳營奇美醫院，運將居然是用喊價的，不過，坐上車之後，在乘客要求之下，運將也同意改用跳錶。實際坐下來，跳錶只有155元，要是乘客沒有堅持，不就虧了。就有民眾在我是新營人臉書社團發文，說在新營火車站後站搭計程車，上車後，司機直接喊價，到柳營奇美醫院一律都是150元，詢問不是應該要跳錶計算嗎？司機卻一直凹說是奇美開會規定的價格，認為太不合理。其他新營民眾見怪不怪，「從小就是喊價這樣子，所以也沒有覺得特別訝異，喊價的錢我知道好像跟跳錶是差不多吧。」柳營奇美醫院醫務秘書蔣維凡澄清：「柳營奇美醫院無合約計程車，更無法議定乘車價格。民眾如有搭乘計程車相關問題，可諮詢市政府業管單位。」

從新營火車站前站搭小黃去柳營奇美醫院，運將喊價180元，實際跳錶則為155元。（圖／民視新聞）

不少新營在地人都說，從小到大，在火車站搭計程車都是喊價，沒在跳錶，久而久之變成約定成俗，但主管機關似乎不知道。其他跳錶司機透露，他們就是會講好這樣，譬如說我們到這邊多少錢，大家講好，至於喊多少，如果有點良心的就多一點點，如果沒有良心就多很多。」台南市公運處長劉佳峰表示，有關民眾反映新營火車站後站計程車未依規定按表收費案，依據汽車運輸業管理規則規定，車輛應裝設計費表，並按規定收費。後續公共運輸處將主動聯繫陳情人查處，若有未依規定收費情事，將依公路法進行裁罰。雖然說喊價跟跳錶金額只差個二、三十塊，但規定就是規定，為避免讓外地民眾感受不佳，這個長久已來的問題如今被攤開在陽光下，恐怕得好好整頓一番。













