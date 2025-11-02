新營車站到柳營奇美小黃喊價150 運將：醫院規定

有民眾到台南新營車站後站，要搭計程車到柳營奇美醫院，問了運將，運將喊價150元，還說是奇美開會規定的價格。（示意圖／東森新聞）





有民眾到台南新營車站後站，要搭計程車到柳營奇美醫院，問了運將，運將喊價150元，還說是奇美開會規定的價格，網友覺得很扯，怎麼現在還有運將用喊價的，來搭車的民眾，都知道這裡喊價是常態，我們直擊，大部分的計程車都在前站排班，也有喊價狀況，運將說喊價看心情，但是後站因為回程路途遠，很多運將不喜歡載，都會以喊價為主。

到台南新營車站前站搭計程車，要到柳營奇美醫院，運將問地點後，馬上喊出價格，明明就可以照表跳，但運將喜歡用喊價的。

乘客vs.計程車運將：「180跟跳錶哪個比較划算，跳不到180，差不多150150幾。」

運將喊價是180元，跳錶價是155元，價差25塊，乘客選擇跳錶選對了。有一名網友就抱怨，從新營車站後站要到柳營奇美醫院，運將喊價150，還說是奇美醫院開會規定的價格，讓網友直呼好扯。

來到新營車站後站，沒有排班的計程車，不過在這裡搭過車到醫院的民眾都知道喊價這件事。

搭車民眾：「150有人搭150，所以大部分都是喊價還是跳錶，大部分都喊價。」

連民眾都知道這裡喊價是常態，其他運將說，後站的車程比前站回程要多好幾百公尺，運將不太願意接，價格上差不多在150元上下，不過喊價就是很看運將心情。

計程車運將：「新營搭車，你要搭白牌車，我們跑200，他們有時候只有150。」

計程車運將：「喊價情形多不多，很多，為什麼，因為他們有時候排很久，能夠用喊的就用喊的，有點良心的，就多一點點，如果沒有良心就多很多。」

柳營奇美醫院醫務秘書蔣維凡：「醫院並無合約計程車隊。」

台南市公運處長劉佳峰：「應該要依規定裝收費錶，並按規定收費，未依規定收費情事，將會依公路法進行裁罰。」

網友說是坐進計程車後開車幾秒，運將才告知喊價的價格，相當不滿，更對於運將推給醫院很誇張，柳營奇美澄清不可能去管計程車價格，民眾要搭乘最好搭之前先問清楚，是不是跳錶比較不會有爭議。