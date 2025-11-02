新營車站排班計程車喊價不跳表 公運處：若違法將開罰

來到台南新營火車站，後站設有計程車專用車格。有民眾上網抱怨，在後站要搭計程車到柳營奇美醫院，司機直接喊價150元、不願跳表，還說是奇美醫院規定的價格，民眾覺得不合理。

但當地人表示，對後站計程車喊價習以為常。居民受訪說道，「從小就這樣子，所以也沒有覺得特別訝異。」

其他計程車駕駛說：「駕駛去後站那邊排的話基本上，如果說有客人來問的話，我就會照他們的模式 ，先跟你講說150元，然後上車就跟你講說，我跳表給你看這樣子，因為就是不要跟他們起搶客衝突。」

記者2日在前站實測，搭計程車到柳營奇美，跳表車資是155元。而後站到柳營奇美，據估算，跳表則落在110-150元。雖差距不大，但若沒跳表而喊價仍屬違規，奇美醫院獲報也否認有介入定價。

柳營奇美醫院醫務秘書蔣維凡說明，「醫院並無合約之計程車隊，民眾若是搭乘計程車，有相關費率問題請逕洽市政府。」

台南市公運處處長劉佳峰指出，「依照《汽車運輸業管理規則》，計程車應該要依規定裝收費表，並按規定收費。」

依規定，計程車上都需有計費裝置，並以跳表價格收費。台南市公運處表示，會主動聯繫陳情人查處，若確實未依規定收費，將會依《公路法》對駕駛裁處9千元到9萬元不等罰鍰。





