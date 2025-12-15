新營透天厝桶裝瓦斯氣爆 波及住戶、路人

一聲巨大聲響劃破寧靜，街坊鄰居紛紛探頭出門查看，有人以為是地震、也有人誤以為發生車禍，但其實他們聽到的是這樣的聲音。

監視器畫面拍下氣爆瞬間，機車騎士剛好路過，連帶受到波及，15日晚間，台南新營區文化街一間透天民宅疑似煮食不慎，使用桶裝瓦斯發生氣爆。

聲音來源附近居民說：「就是有砰的一聲、很大聲這樣，然後我們就有走過來路口那邊看，然後就看到這邊有摩托車倒地這樣。」

消防人員抵達時，現場已經沒有明火，不過屋內男子大面積二度灼傷情況，經初步處理後送醫治療，所幸送醫時意識清醒。另一名機車騎士則是被碎玻璃割傷，同樣也送醫觀察。

台南市消防局第一大隊大隊長邱國禎表示，「住戶據我們了解，可能是在家裡烹煮食物，然後發生氣爆。我們初步評估，全身大概有49%的二度灼傷，目前已經送永康奇美醫院。」

氣爆威力驚人，除了波及周邊多戶民宅和停放的轎車，屋內的電扇、雜物都被震飛，大量碎玻璃和鐵皮也散落在馬路上，現場一片狼藉。

聲音來源傷者家屬說道，「他這裡有一桶瓦斯，也有一個瓦斯爐，我知道是這樣，裡面還有2台冰箱。」

所幸事發時段部分店家都在休息，沒有造成更多人員受傷，氣爆過後，附近居民自發清理散落一地的碎玻璃，相關單位也將持續釐清氣爆原因，避免類似意外再度發生。

