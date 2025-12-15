新營透天厝氣爆2傷 疑桶裝瓦斯煮食不慎引爆

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南新營區一間透天建物，今晚疑似煮食不慎發生氣爆，導致2人受傷送醫；附近民眾聽到一聲巨響，外出看見屋外道路一片凌亂，消防人員抵達現未發現明火，確切肇因待釐清。

台南市政府消防局晚間8時7分獲報，新營區文化街發生氣爆，陸續調派8部各式車輛、20名人員前往救援，抵達時發現為透天式建物疑似氣爆，未發現明火，路面布滿玻璃碎片及雜物。

氣爆引起附近民眾議論，不少人聽到巨響後外出查看，發現附近道路一片凌亂，還有車輛被破碎物品波及。

消防人員現場初步清查共有2人受傷，其中1人為屋內人員，另1人為路人受波及，2人送醫時意識清醒，疑似煮食不慎使用桶裝瓦斯發生氣爆，確切原因及財物損失待進一步釐清。（編輯：陳仁華）1141215