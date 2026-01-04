新營造勢破萬人林俊憲民調黃金交叉 陳亭妃、林俊憲支持均破5成
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
台南市長參選人林俊憲，昨(3)日在新營舉辦造勢，聚集1萬2千人，不僅有人提早到場等候，在主辦單位更因人數爆場，多次加發椅子，展現前所未有的氣勢。這次造勢更顯示近期民調黃金交叉，顯現林俊憲的支持群眾，已從傳統綠營擴張到中間選民。
根據關鍵民調公司執行的《2026台南市長選舉調查》，若民進黨由林俊憲勝出對上謝龍介，林俊憲支持度為52.7%，謝龍介為27.8%。若由陳亭妃對上謝龍介，則陳只有50.1%。根據初選民調規則，對比式民調由數字較高者勝。 顯示無論陳亭妃或林俊憲在民進黨市長提名初選出線，與國民黨謝龍介相較均是領先。
在這次1萬2千人的新營造勢，有許多自發性的民眾，也有造勢場上少見的青年面孔，以及攜家帶眷的婦幼族群。這些過去較少對政治表態的族群，在民進黨初選前願意站出來，可見林俊憲所提出的社福政策，受到中間選民與非綠族群的重視。
此外，由於近期林俊憲陣營舉辦造勢，使對手「冷處理」的做法失效。民眾意識到初選在即，對於電話民調的表態率也開始提高。因此近期民調均顯示林俊憲在泛綠族群的支持率超過對手。
加上現任市長黃偉哲、老縣長陳唐山、前農業部長陳吉仲的陸續加持。在地綠營25位議員、3位立委更堅定相挺。以往被認為難以深入的溪北地區，如今在地頭人陸續表態支持林俊憲，也讓民調逆轉上升，與對手黃金交叉的趨勢在多次民調中日趨明顯。隨著蘇貞昌將於1月4日下午出席林俊憲在安南區的造勢，將可能翻轉對手的鐵票區，提升選民對支持林俊憲的表態率。
本次《2026 台南市長選舉調查》為政治社會觀察家張老書先生委託關鍵民調公司執行。調查期間為 2025 年 12 月 24 日至 12 月 29 日，針對設籍台南市 37 個行政區、年滿 20 歲以上民眾進行電話資料庫隨機抽樣訪問，有效樣本數為 1,260 份，在 95% 信心水準下，抽樣誤差為正負 2.8%。
關鍵民調公司表示，民意調查除數據呈現外，更重視抽樣結構與問卷設計的中立性，期望透過系統化調查方式，提供社會大眾更具參考價值的選情觀察。
更多FTNN新聞網報導
知名街訪頻道台南民調「綠大贏」 在地人評丹娜絲：天災不能怪人
陳亭妃對外優勢顯著 領先謝龍介38.6個百分點領先林俊憲9.7個百分點
台南初選升溫 陳亭妃：六戰六勝謝龍介
其他人也在看
藍56綠23的裂縫：2026台東票數地形與吳秀華、陳瑩之戰
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）從2020總統到2024總統、立委，再加上2022縣長，台東始終維持一個「藍大於綠」的基本盤：有學者依中選...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
板橋議員葉元之空缺 藍白合有空間
板橋區是新北市行政中心，人口數為新北之冠，約55.4萬人，每到選舉都是兵家必爭之地，本屆議員選舉多達21人登記參選，選舉結果國民黨以5席小勝民進黨4席，後因葉元之轉戰立委成功，空下的1席讓各方虎視眈眈，國民黨接替人選迄今仍未浮上檯面，民眾黨可能由立委黃國昌板橋服務處主任林子宇出線，在將民進黨視為共同敵人的前提下，有空間成為藍白合示範區。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
林岱樺稱已死過一次 若初選制度公平就不脫黨選｜#鏡新聞
備戰2026，民進黨21日將會公布高雄市長初選結果，今天(1/3)舉行政見會，4名選將同台交鋒，其中林岱樺因為助理費案遭到搜索約談，她在政見會上再次強調，自己禁得起千錘百鍊。只是提問環節中，被問到初選落敗者是否承諾不會違紀脫黨，賴瑞隆、邱議瑩與許智傑第一時間立即強調絕不脫黨，只有林岱樺並未正面回應。鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 2
傳參選港湖市議員 鄧凱勛：完全準備好了
[NOWnews今日新聞]2026地方大選將在年底登場，在台北市第二選區（內湖南港）議員方面，由於李彥秀重返立法院，其所留下的空缺成為藍營新人爭搶的席次。據悉，「朱家軍」國民黨前發言人鄧凱勛有意參選，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發起對話
藍.綠小雞勤跑陸戰拜票 中正萬華議員參選人大爆炸
政治中心／陳堯棋 陳泊翰 陳奎宏 台北報導 2026才剛開始，選戰也跟著動起來，藍綠白三黨的中正萬華議員擬參選人積極掃街拜票，勤跑陸戰，爭取選民支持。這區參選大爆炸，光是現任議員加上擬參選人，大約15人要角逐8席議員，加上官司纏身的應曉薇，可能派出女兒應佳出征，讓選情提前白熱化！相當激烈！立委(國)葉元之：「新年快樂、生意興隆，拜託支持李孝亮。」見人就握手、沿路拜票。國民黨立委葉元之，新年第一個周末，跨區來到台北萬華的東三水街市場，陪同藍營小雞李孝亮掃街，但過去曾是罷免吳沛億領銜人，這個身份會不會變成阻力？台北市議員擬參選人(國)李孝亮：「有助力也有阻力，助力的是有更多人認識我，阻力的是有些人可能，不管是民進黨支持者，他們可能會對我有一些意見，我當然也是希望，由我們這樣勤走街道、勤跑街坊，來幫之前的形象做一些改觀。」國民黨台北市議員擬參選人郭音蘭。（圖／民視新聞）喊話要勤跑基層，努力翻轉選民印象，但其他擬參選人，也不是省油的燈。台北市議員擬參選人(國)郭音蘭：「郭音蘭、郭音蘭，請唯一支持郭音蘭。」軍眷出身的前北市府副發言人郭音蘭，在虎嘯部隊餐敘，向前輩毛遂自薦。中正萬華議員選戰，藍營包括現任4名議員，前空軍副司令張延廷也宣布投入選戰。至於遭黨內停權的應曉薇，女兒應佳妤有望代母出征。另外，綠營包括台派戰鬥雞張銘祐、湧言會的康家瑋，前媒體人馬郁雯，還有民眾黨發言人吳怡萱，都要角逐一席之地。民進黨台北市議員擬參選人張銘祐。（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人(國)郭音蘭：「因為我是有中央跟地方的經驗，不管是市政經驗還是中央經驗，地方民眾看到有這樣子，有經驗的年輕人，其實都非常的開心，有新的戰力、新的活力，能夠注入我們中正萬華。」台北市議員擬參選人(民)張銘祐：「應曉薇的女兒應佳妤，又是動見觀瞻的一個角色，尤其她非國民黨籍，會不會跟民眾黨有合作的空間呢？這次跟綠營的關係是決裂的狀態，跟國民黨曖昧之下，國民黨會不會分票給吳怡萱呢？這點我們也打上一個問號。」藍白到底合不合，仍是未知數！中正萬華多名擬參選人搶破頭，如何獲得選民支持，只能各憑本事！原文出處：藍、綠小雞勤跑陸戰拜票 中正萬華議員參選人大爆炸 更多民視新聞報導封殺751次！政院版「立委赴中改許可制」修法 藍白「終於放行付委」中國官媒曝光台灣立委「衛星圖資」 陸委會嚴厲譴責"代母出征"參選中正.萬華議員? 應曉薇女兒:尚未確定民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
2026首場掃街直攻永和拜票! 蘇巧慧:服務不分藍綠
政治中心／綜合報導民進黨新北市長參選人蘇巧慧新年的首場掃街活動，直攻深藍選區的永和永安市場，她表示為選民服務不分藍綠，不過面對綠營早已啟動選舉模式，國民黨新北由誰出戰都還沒底定，不禁讓小雞們著急，希望能趕緊確定人選，發揮母雞帶領小雞的氣勢。民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「你手很溫暖，你也很認真一早來開店。」一早天氣冷颼颼，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，握住每雙市民的手，新年首場活動，蘇巧慧直搗一向被視為深藍選區的永和永安市場拜票。民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「其實我自己從11年前參選開始，就是在國民黨的優勢選區，所以到現在已經爭取到幾乎是過半的支持了。我一直認為，只要我們能夠用心服務，做出成績，讓民眾感受到我們的努力跟誠意，其實沒有什麼深藍深綠的選區。」民眾黨主席黃國昌有意參選新北，在各大路口高掛看板。（圖／民視新聞）蘇巧慧早早啟動選舉模式，民眾黨主席黃國昌則在新北各大路口高掛看板，至於國民黨部分，黨主席鄭麗文脫口有意徵召台北市副市長李四川，但現任新北市副市長劉和然大打空戰牌，猛打政績爭取出線。2026新北市長選舉，國民黨主席鄭麗文脫口有意徵召李四川。（圖／民視新聞）新北市議員(國)陳偉杰：「我想不管是李四川副市長還是劉和然副市長，對於新北市的各項市政跟建設，都是非常熟悉的一個人選，所以我們當務之急就是按照制度，盡快協調出，或者是徵召最強的一個候選人。」民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我一直說新北市民才是我們的面試官，我很希望自己能夠展現跟其他候選人的不同，就是我的溫暖、創新會做事的態度。」新北這戰，蘇巧慧以行動打動市民，反觀藍白合還在未定之天。原文出處：2026首場掃街直攻永和拜票！ 蘇巧慧：服務不分藍綠 更多民視新聞報導憲法法庭應持續運作 前高院法官、司改會籲盡速提名新大法官大消息！美國出手「逮捕委內瑞拉總統」 馬杜羅政府過往爭議一次看吳釗燮開嗆了！中國竟肉搜沈伯洋個資 他痛批：病態又噁心的政權民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 32
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 8
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 32
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 3 小時前 ・ 79
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 20 小時前 ・ 23
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 10
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 37
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 17 小時前 ・ 248
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 126
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 503