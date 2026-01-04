新營造勢破萬人林俊憲民調黃金交叉 陳亭妃、林俊憲支持均破5成

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

台南市長參選人林俊憲，昨(3)日在新營舉辦造勢，聚集1萬2千人，不僅有人提早到場等候，在主辦單位更因人數爆場，多次加發椅子，展現前所未有的氣勢。這次造勢更顯示近期民調黃金交叉，顯現林俊憲的支持群眾，已從傳統綠營擴張到中間選民。

新營造勢破萬人 林俊憲聲勢爆發、民調黃金交叉成形。（圖／翻拍林俊憲臉書）

根據關鍵民調公司執行的《2026台南市長選舉調查》，若民進黨由林俊憲勝出對上謝龍介，林俊憲支持度為52.7%，謝龍介為27.8%。若由陳亭妃對上謝龍介，則陳只有50.1%。根據初選民調規則，對比式民調由數字較高者勝。 顯示無論陳亭妃或林俊憲在民進黨市長提名初選出線，與國民黨謝龍介相較均是領先。

新營造勢林俊憲支持度上升，可見林俊憲所提出的社福政策，受到中間選民與非綠族群的重視。（圖／翻拍林俊憲臉書）

在這次1萬2千人的新營造勢，有許多自發性的民眾，也有造勢場上少見的青年面孔，以及攜家帶眷的婦幼族群。這些過去較少對政治表態的族群，在民進黨初選前願意站出來，可見林俊憲所提出的社福政策，受到中間選民與非綠族群的重視。

此外，由於近期林俊憲陣營舉辦造勢，使對手「冷處理」的做法失效。民眾意識到初選在即，對於電話民調的表態率也開始提高。因此近期民調均顯示林俊憲在泛綠族群的支持率超過對手。

加上現任市長黃偉哲、老縣長陳唐山、前農業部長陳吉仲的陸續加持。在地綠營25位議員、3位立委更堅定相挺。以往被認為難以深入的溪北地區，如今在地頭人陸續表態支持林俊憲，也讓民調逆轉上升，與對手黃金交叉的趨勢在多次民調中日趨明顯。隨著蘇貞昌將於1月4日下午出席林俊憲在安南區的造勢，將可能翻轉對手的鐵票區，提升選民對支持林俊憲的表態率。

本次《2026 台南市長選舉調查》為政治社會觀察家張老書先生委託關鍵民調公司執行。調查期間為 2025 年 12 月 24 日至 12 月 29 日，針對設籍台南市 37 個行政區、年滿 20 歲以上民眾進行電話資料庫隨機抽樣訪問，有效樣本數為 1,260 份，在 95% 信心水準下，抽樣誤差為正負 2.8%。

關鍵民調公司表示，民意調查除數據呈現外，更重視抽樣結構與問卷設計的中立性，期望透過系統化調查方式，提供社會大眾更具參考價值的選情觀察。

