新營醫院免費為消防員高壓氧治療

新營醫院提供十五名參與烏樹林暫置場救災的消防人員高壓氧治療。（消防鳥第一大隊提供）

記者陳佳伶∕新營報導

後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場十一月二十一日發生大火、悶燒，消防人員辛苦打火十餘天，長時間曝露於高濃度一氧化碳等危害環境中，衛福部新營醫院提供十五名參與救災的消防人員免費高壓氧治療，希望幫助加速身體復原、維護健康。

新營醫院指出，消防人員長時間曝露於濃煙及有害氣體，易造成呼吸系統不適及組織缺氧；新營醫院迅速啟動完整支援系統，首先透過抽血檢驗一氧化碳血紅素（COHb）濃度作為診斷依據，即使有吸菸史者基礎值較高，經臨床判斷符合擴大治療條件，即可依健保規定接受完整醫療；高壓氧治療能有效提高血液中溶解氧含量，促進組織修復與減輕炎症反應，加速隊員體力與精神的恢復，降低職業災害風險。

院方表示，提供專屬門診管道，參與救災者如出現頭痛、暈眩、疲倦等症狀，或對健康有所疑慮，可前往胸腔內科汪政德醫師門診，或每週三及週五下午院長莊毓民神經內科門診進行專業評估；經醫師確認適應症，即可納入高壓氧治療，預防延遲性神經學後遺症。

莊毓民表示，救難人員在悶燒多天的現場來回奔波，這次免費高壓氧治療及支援系統，是對救災英雄的一點心意與回饋，也希望他們有充足身心保障，繼續守護社會安寧。