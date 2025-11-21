新營醫院導入大立雲康設備 精準偵測睡眠呼吸中止症防猝死

記者翁聖權／新營報導

守護南瀛地區民眾的睡眠健康，衛福部新營醫院正式引進大立雲康居家睡眠檢測系統（睡眠專業版），成為台南市第一家導入該設備的醫療院所。此舉象徵台南地區睡眠醫學照護邁入新里程，讓民眾在家中即可完成精準的睡眠監測。

新營醫院指出，該系統運用先進的非導聯感測技術，檢測項目包括睡眠呼吸中止、夜間血氧變化、心率與睡眠品質等多項重要指標。具備無導線、免貼片、不干擾睡眠、雲端分析即時生成報告等特點，民眾無需入住睡眠中心，即可於居家環境完成高品質檢測。

胸腔內科醫師汪政德（右）示範佩戴方式。（醫院提供）

根據資料統計，全球成人約有九至卅八趴受睡眠呼吸中止症影響，台灣中重度患者約佔四至七趴。此類患者高血壓風險增加二至三倍，心律不整發生率約為一般人的兩倍。未治療的中重度患者猝死風險增加二點五倍。

院長莊毓民指出，新營醫院率先在院內導入居家睡眠檢測，不僅提升診斷精準度，更能早期發現心律異常與高風險族群，降低猝死風險。「良好的睡眠是健康的起點。新營醫院將持續導入ＡＩ智慧監測與遠距醫療技術，讓民眾不僅能睡得安心，更能睡得安全。

胸腔內科醫師汪政德呼籲，許多患者並未意識到自己有睡眠呼吸中止症。透過這項居家檢測，民眾能更方便掌握睡眠狀況，及早與醫療團隊合作，守護心肺健康。