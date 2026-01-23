新營醫院美沙冬療法助62萬戒毒者

新營醫院配合衛福部政策舉辦藥癮春節社區處遇關懷活動。（新營醫院提供）

記者翁聖權∕新營報導

新營醫院深耕溪北十九年，美沙冬療法已破六十二萬人次。協助很多誤入歧途的吸毒者拒毒戒癮，迎向幸福新人生。

新營醫院指出，您聽過「美沙冬替代治療」嗎？這不是什麼神秘藥物，而是經醫師專業評估的合法管制療法！透過口服美沙冬或丁基原啡因，有效緩解海洛因戒斷症狀、壓抑成癮渴求，讓藥癮者擺脫毒枷鎖，找回有意義的人生。

新營醫院自二００七年起攜手台南市政府衛生局在溪北地區推動美沙冬替代治療方案，至今累計服藥人次高達六十二萬六千五百卅五人次。這不僅提升院外治療品質，還大幅減少購買海洛因的金錢與時間浪費、吸毒引發的犯罪問題，以及政府龐大的監禁與防治支出。

更有意義的是，美沙冬作用持久，一天一次口服，就能阻斷海洛因的「欣快感」，讓患者有餘裕工作、遠離針頭注射，降低愛滋病、肝炎、梅毒等血液傳疾病風險。幫助許多人因此重振健康、修復家庭、重建社交圈。

另新營醫院從二０一九年起與台南地檢署合作建立「緩起訴附命戒癮治療」機制，搭配衛福部「藥癮治療費用補助方案」，動員專業醫療團隊，提供團體治療、個別心理諮商、家族治療等多樣課程，量身打造方案，助患者重建身心平衡。