新營醫院職能治療團隊辦音樂體驗 點亮患者心靈之光

衛福部新營醫院職能治療團隊舉辦音樂體驗活動，透過樂器與律動為患者點亮心靈之光。（記者李嘉祥攝）

▲衛福部新營醫院職能治療團隊舉辦音樂體驗活動，透過樂器與律動為患者點亮心靈之光。（記者李嘉祥攝）

衛生福利部新營醫院為臺南市溪北地區唯一設有精神科慢性病房的醫療機構，長期致力提供精神疾病患者全方位專業照護，時進年底，職能治療團隊特舉辦別具意義的音樂治療體驗活動，邀全院慢性精神病房病友參與，藉由音樂的力量促進身心整合與情緒療癒。

新營醫院邀請國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院竹東院區精神醫學部職能治療師、音樂治療碩士蕭忻參與活動，透過吉他彈奏、即興改詞、多元樂器與互動合唱的方式，營造安全且充滿信任的氛圍，引導患者以音樂表達內在情感，感受治療的溫度與支持。

廣告 廣告

治療師展示水滴筒、蛇響板等特殊樂器，邀病友體驗演奏，透過敲擊、搖動與傾聽過程，探索音樂變化；參與病患隨著音樂節奏與音量變化吸氣、吐氣，並圍圈揮動彩色降落傘，時而高舉、時而輕放，節奏忽快忽慢，彼此互相提醒配合，興致高昂、專注投入，現場氛圍彷彿化身成療癒音樂會，氣氛溫馨；除患者外，也邀請醫療團隊進行專業交流，藉由臨床經驗分享提升精神健康照護品質，不僅豐富了住院治療的多元面向，更為溪北地區精神醫療注入創新能量。

新營醫院精神科主任許博彥表示，該院肩負臺南溪北唯一精神科慢性病房的責任，秉持「以人為本」核心理念持續推動多元治療計畫，協助患者重拾生活節奏與色彩，減輕家屬照護壓力，並在社區心理健康服務中扮演關鍵角色。

新營醫院院長莊毓民強調，該院會持續深耕精神醫療服務，結合專業與創意，陪伴患者走過心靈復原之路，也邀請社會各界共同關注與支持。