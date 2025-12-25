新營醫院IMR檢測 揪失智風險

衛福部新營醫院引進血液檢測新技術，精神科主任許博彥醫師說明結合檢測、認知功能評估與影像檢查，早期發現失智症更簡單。（記者李嘉祥攝）

▲衛福部新營醫院引進血液檢測新技術，精神科主任許博彥醫師說明結合檢測、認知功能評估與影像檢查，早期發現失智症更簡單。（記者李嘉祥攝）

想知道自己是否有失智症風險，現在更方便了，衛生福利部新營醫院率先引進IMR（Immunomagnetic Reduction）血液檢測技術，透過簡單抽血就能檢測阿茲海默症相關的類澱粉蛋白及tau蛋白，幫助醫師及早發現病情。

新營醫院院長莊毓民表示，失智症早期症狀不明顯，傳統檢測又較侵入性，IMR檢測提供非侵入性、操作簡單的選擇，讓醫生能及早介入照護，提升病患生活品質。

新營醫院精神科主任許博彥說明IMR檢測適用六十五歲以上長者、有阿茲海默症家族病史者、基因高風險者、長期壓力大、睡眠品質差例如睡眠呼吸中止症或長期抽菸等生活習慣不良者，以及高血糖、高血脂、高血壓等三高慢性病患者，曾有頭部外傷或憂鬱症等特定經歷者、孤單生活者或有有社交隔離風險者，建議高風險族群優先接受檢測。

許博彥主任指出，有失智症疑慮患者可透過神經內科或身心科門診進行檢測，不僅能早期診斷，也能追蹤疾病進展與治療效果，為臨床決策提供可靠數據；醫院也結合IMR檢測、認知功能評估與影像檢查，建立完整的失智症篩檢與追蹤流程，提供新營及周邊地區民眾更貼近需求的醫療服務。