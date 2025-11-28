新營高工啟動國際教育新對話 參訪日本群馬縣立利根實業高校





國立新營高工持續推廣國際教育交流事務，由教務及學務主任帶領師長考察團於11月19日至23日至日本群馬縣展開臺日姊妹校國際交流暨地方考察活動。

此行也是繼去年12月11日與日本群馬縣立利根實業高等學校締結為姊妹校後，首次展開的互訪行程，新營高工致贈臺南溪北特色伴手禮鹽水意麵、茄芷袋、米奶茶、鳳梨酥等，展現臺灣在地的人文風情。

期待透過此次的交流，開啟日後兩校師生更多的對話空間。兩校更在群馬縣觀光物產國際協會王會馨代表的牽線協調下，雙方討論了後續交流發展的期程及目標，成功搭建起兩校交流互惠的橋樑。

群馬縣沼田市長星野稔向考察團親自表達誠摯歡迎，才剛從臺灣南投回到日本的沼田市長表示，很高興回國就能接待來自臺灣的考察團，希望臺日緣分能一直維繫下去。

利根實業高校校友會一直慷慨支援兩校教育交流，會長小野幸広在歡迎會上致贈幸運物給新營高工，並邀請考察團品嘗群馬縣頗負盛名的蜂蜜、蘋果等物產，充分展現日方歡迎的熱情。

國立新營高工李秋嫺校長表示，國際教育不應只停留在語言學習，更在於培養解決問題的跨國移動力。期待透過與利根實業高校的深度合作，讓溪北的孩子看見世界，也讓世界看見溪北。相信未來兩校會有更多深化臺日交流的契機，為臺日教育交流注入新動力。

