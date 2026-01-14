新營Q起來戶外藝術裝置展療癒登場 雲朵AH!Q陪伴漫步感受自在慢生活

南市文化局長黃雅玲邀請各界踴躍來欣賞「新營Q起來－追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展。（記者李嘉祥攝）

▲南市文化局長黃雅玲邀請各界踴躍來欣賞「新營Q起來－追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展。（記者李嘉祥攝）

臺南市文化局邀請藝術家 Alan Hong於新營文化中心及周邊城市地景打造「2026新營Q起來－追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展，自1月30日起展出至3月8日，以充滿療癒能量的「雲朵AH!Q」角色為核心，結合新營獨有的糖鐵文化與慢生活節奏，14日並舉行活動宣傳會，新營在地「最萌少女們」與幼兒園學童示範「新營Q起來舞蹈」，舞步簡單可愛、節奏輕快，邀請民眾一同「Q起來」，走進新營感受悠然自得、溫柔安定的Q系日常。

廣告 廣告

此項展覽以「追逐心底的光」為主題，「雲朵AH!Q」以呆萌可愛的神情與圓潤造型深受喜愛，作品傳遞「光不需要盛大，也能在平凡中帶來力量」的意涵，透過小馬Q、星星Q、球球Q等萌系角色進駐新營文化中心廣場及糖鐵五分車周邊空間，讓熟悉的城市場域轉化為療癒風景，除與新營自在生活步調相呼應，也在新營街頭吹起一陣純白療癒風。

文化局長黃雅玲表示，「新營Q起來」不只是藝術展覽，更是一場結合城市生活、地方文化與情感療癒的公共藝術行動，透過藝術家溫柔而具親和力的創作，讓藝術走進日常、融入街道與人群中，也希望藉由糖鐵文化與慢活節奏串聯，讓更多人重新認識新營，感受這座城市獨有的溫度與光亮。

文化局指出，展覽期間將同步推出四大周邊活動，「純白市集」於1月31日起至2月1日快閃登場，邀民眾穿上白色服裝共襄盛舉，營造純白療癒系市集氛圍；「集章活動」串聯二貳甜室等10間在地特色小店，集滿5枚印章即可兌換AH!Q限定好禮；「療癒工作坊」則涵蓋寫生、聲音飾品手作及手染布體驗，讓親子與創作者在創作中感受溫暖時光，也讓療癒體驗持續延伸。

適逢台糖80周年，展覽特別推出「期間限定聯名列車」，民眾可自中興路售票處搭乘糖鐵五分車，展開與雲朵AH!Q同行的療癒旅程，讓藝術、歷史與風景在行進間交織；另新營文化中心官方粉絲專頁也同步推出抽獎活動，送出限量20個「限定充氣星星燈棒」，邀民眾留言將星星Q帶回家；展覽期間亦規劃打卡好禮，民眾只要與裝置藝術合影並公開打卡，即可至新營文化中心服務台兌換「雲朵AH!Q限定貼紙」，邀請民眾走訪新營，在雲朵AH!Q的純白萌系療癒中找回屬於自己的感動與光芒。更多活動資訊可至臉書搜尋「新營文化中心」。