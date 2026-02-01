新營Q起來戶外藝術裝置展閃亮點燈 純白市集限定滋味激發城市療癒力

南市文化局長黃雅玲、新營區長陳宏田出席新營Q起來－追逐心底的光 Light is always there戶外藝術裝置展點燈儀式，歡迎大家來新營汲取療癒能量。（記者李嘉祥攝）

臺南市文化局「2026新營Q起來－追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展傍晚於新營文化中心廣場閃耀點燈，文化局長黃雅玲、新營區長陳宏田均出席見證此場夢幻點燈盛會；巨型「小馬Q」、超萌「球球Q」與「星星Q」一亮相即成為全場焦點，圓潤純白的造型在夜光中透出暖意，吸引許多市民熱情參與，廣場充滿歡樂氣氛。

「新營Q起來」活動由「純白市集」率先登場，集結多間質感職人品牌，純白棉熬大福、經典棉花糖巧克力等限定滋味為「純白」做出不同的詮釋；點燈儀式由萬是、立人及小天星幼兒園學童開場，可愛度滿點的「新營Q起來」舞蹈融化全場觀眾；倒數結束、藝術裝置綻放光芒瞬間，現場氛圍從午後的清新轉為夜晚的靜謐浪漫，最後由DJ HUNTER以「Q起來金曲派對」接棒，用充滿活力的節奏帶領大家在純白地景中自在搖擺。

文化局表示，此項戶外藝術裝置展覽將一路展出至3月8日，除了廣場上的超萌裝置，另還有與台糖80周年合作的「期間限定聯名列車」，民眾可從中興路搭乘五分車，體驗與雲朵共行的糖鐵冒險，歡迎大家穿上最喜歡的白色穿搭來新營找「AH!Q」合影留念，在冬日溫柔的光芒中汲取滿滿的療癒能量。