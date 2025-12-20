【新片介紹】阿凡達：火與燼 全新冒險

記者王丹荷／綜合報導

新上映電影本週起有山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛、凱特溫斯蕾、史蒂芬朗、奧娜．卓别林等主演《阿凡達：火與燼》，「Bow」梅拉達蘇斯麗、「Gee」蘇提拉素維傑拉主演《哈囉！萌鬼屋》正宗續集《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》，范冰冰、許恩怡、白潤音等主演《地母》；以及傑克布萊克、保羅路德、譚蒂紐頓、史提夫贊恩主演《大蟒蛇》，振永、李沐、宋柏緯等主演《那張照片裡的我們》，湯姆肯尼、比爾法格巴克、克藍西布朗、卡洛琳勞倫斯、Ice Spice（冰辣妹）等配音的《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》。

廣告 廣告

《阿凡達：火與燼》描述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人一同在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。

《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》描述阿儂與阿喬延續了數百年的緣分，2人的相遇橫跨1768年、1868年和1942年3個時空背景，在每次輪迴中，他們注定相遇，卻也注定別離。

《地母》描述90年代末，馬來西亞政局波動，北部馬泰邊界暹羅村落的農婦鳳音熬過喪夫之痛，與女兒阿雯、兒子阿坤種地度日，過著極簡的日子。她白天務農、為遭徵地的鄰人四處奔走；夜間則化身解降師為女村民治病驅難。隨著土地糾紛加劇，村裡異象環生，此時丈夫死因迷霧再度趨近鳳音。眼見惡勢力來襲，她決意為孩子尋找解脫與和解。而一頭消失的水牛，竟引領鳳音一家直面那段塵封已久的過往。

《大蟒蛇》描述道格和葛里夫自小就是最要好的朋友，他們一直夢想能重拍他們最喜愛的「經典」電影《大蟒蛇》。當中年危機推動他們決定放手一搏時，他們深入亞馬遜叢林開始拍攝。然而，當真正的巨蟒現身時，原本滑稽混亂的片場瞬間變成致命戰場。他們夢寐以求想完成的電影，可能真的會要了他們的命。

《那張照片裡的我們》以1977年桃園中壢事件為故事背景，描繪照相館攝影師賢英、韓國跆拳道教練金浩熙與熱血青年弘國三人的命運，因一場選舉舞弊引起的抗議風暴而受到波動，這段相遇在生命中留下遺憾與成長。

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》描述海綿寶寶和比奇堡的好朋友們即將揚帆啟程，展開他們史上規模最龐大，絕對不能錯過的電影大冒險。為了成為一個大人物，海綿寶寶決定向蟹老闆證明自己的勇氣，追隨神祕又充滿傳奇色彩的幽靈海盜，飛行荷蘭人，踏上充滿笑料與驚奇的航海冒險旅程，而這場大冒險也將帶他深入他從來沒有去過的海底最深處。

《阿凡達：火與燼》劇照。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》劇照。（二十世紀影業提供）

《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》。（車庫娛樂提供）

《地母》。（海鵬影業提供）

《大蟒蛇》。（索尼影業提供）

《大蟒蛇》。（索尼影業提供）

《那張照片裡的我們》劇照。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》。（UIP提供）