【新片介紹】2月新片類型多元 動作、奇幻部部精采

記者王丹荷／綜合報導

本月新上映電影類型多元，包括傑森史塔森、比爾奈伊主演全新動作片《天眼浩劫》；NBA巨星史蒂芬柯瑞監製，領軍大衛哈伯、凱萊布麥克勞克林等配音的動畫《山羊巔峰》（中文版由毛加恩與呂政儒、李愷諺獻聲）；九把刀執導、改編自其同名小說，戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等主演的奇幻動作片《功夫》；劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等主演《雙囍》；改編自同名小說，克里斯漢斯沃、馬克魯法洛、荷莉貝瑞等主演《犯罪101》，葛倫鮑威爾、瑪格麗特庫利等主演《豪門殺人指南》。

天眼浩劫 處處危機 隱居男子遭襲擊被迫反擊

《天眼浩劫》描述1名隱居在蘇格蘭偏遠小島的男子，遠離現代社會不與外界接觸，卻在拯救1名落海的女子之後，引發了一連串危險的事件，最終導致他的住處遭到襲擊，迫使他面對自己的過往並作出反擊。

山羊巔峰 挑戰極限 小個子也能打出大場面

《山羊巔峰》描述主角威爾是1隻年輕山羊，但是山羊雖小夢想俱全，牠意外獲得一次千載難逢的機會，能加入「職吼聯盟」挑戰最高榮譽，這是項節奏超快、各種動物混合的高強度球類運動，由全世界最迅捷、最兇猛的動物稱霸。雖然威爾的新隊友對於這隻小山羊的加入興趣缺缺，但牠決心顛覆這項運動，用行動證明：「小個子也能打出大場面！」

雙囍 瞞天過海 1天內完美舉辦2場婚禮

《雙囍》描述新郎高庭生與新娘吳黛玲在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏與母親白雁心爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳、婚顧小芮、伴郎大蔡，試圖瞞天過海、在1天內完美舉辦2場婚禮。

功夫 500年前恩怨 暗藏顛覆一切驚天祕密

《功夫》描述衰尾高中生淵仔與好友阿義遇上自稱沉睡500年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿。原以為只是怪人說夢話，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔5樓房間窗外，留下「拜我為師」4個大字！在接連被黃駿武功震懾後，淵仔找了阿義一起拜師學藝，暗戀的女同學乙晶也加入他們的練武行列，並得知了500年前黃駿與師弟藍金的江湖恩怨。開始用功夫實踐正義的他們，還沉浸在成為英雄的快感中，淵仔卻意外發現了「功夫」背後，藏著足以顛覆一切的驚天祕密。

犯罪101 大盜神出鬼沒 獵人與獵物進行終極劫案

《犯罪101》描述神出鬼沒的大盜接連在加州經典地標─101號高速公路沿線完成多起驚天竊案，讓執法單位束手無策。就在他盯上一生一次的終極目標、企圖以此完成「最後一票」的同時，他的人生軌跡，意外與1名面臨人生轉折的失意保險經紀人相撞，迫使2人不得不聯手合作。另一邊，執著破案、不肯放手的刑警緊追線索步步逼近。隨著這場價值數百萬美元的終極劫案即將展開，獵人與獵物之間的界線也逐漸模糊，3人都必須面對自己選擇的代價。

豪門殺人指南 密奪遺產 情人看穿陰謀 分一杯羹

《豪門殺人指南》描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛，為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策劃連環謀殺計畫，除掉擋在他與280億美元遺產之間的7名家族財產繼承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對1位看穿他陰謀、又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞，否則，一切都有可能功虧一簣。

天眼浩劫（車庫娛樂提供）

山羊巔峰（索尼影業提供）

功夫（麻吉砥加提供）

雙囍（水花電影提供）

犯罪101（索尼影業提供）

豪門殺人指南（CATCHPLAY提供）