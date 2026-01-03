新片又遭港府封殺，他為何堅持留在香港？衛報專訪《時代革命》導演周冠威

在如今一片噤聲的香港，曾執導《時代革命》的導演周冠威是極少數敢公開批評中共政權的聲音。然而，他的代價接踵而至——新片《自殺通告》12 月 12 日遭港府以「不利國安」為由封殺。周冠威 12 月 29 日接受《衛報》專訪時直言，當局意在「殺雞儆猴」，試圖毀掉他的創作生涯。面對宏福苑大火與黎智英案定罪後的肅殺氛圍，周冠威堅定表示不願流亡，寧可留在香港「習慣與恐懼共存」。

新片遭港府禁演，仍堅持電影之路

「中共的慣用手法是試圖摧毀歷史和真相，」46 歲的電影導演，周冠威（Kiwi Chow）在香港家中接受《衛報》專訪，他說：「我還能生活在香港而沒坐牢，這真是荒謬。」在如今異議沉默的香港，周冠威是極少數敢公開批評中共政權的聲音。

周冠威最為人所知的作品，是聯合執導了 2015 年的反烏托邦選集電影《十年》，片中想像了中共影響力日益增強下的未來香港；以及他在 2021 年獲獎、香港民主抗爭的紀錄片《時代革命》。雖然周冠威仍能住在香港，他的許多電影也在香港獲得成功，但他直言不諱的政治觀點和作品正讓他的生活變得日益艱難。

2023年7月28日，被關押在香港赤柱監獄的黎智英。（美聯社）

他的最新作品《自殺通告》（Deadline）在 12 月 12 日被香港電影審查當局以「國家安全疑慮」為由，拒絕批准上映。這部電影由香港影帝黃秋生主演，故事背景設於一個未具名的亞洲城市，講述菁英學校學生在升學競爭下崩潰尋短。理論上，這類題材在東亞很常見，且該片有台灣政府資助、已於 11 月 7 日在台上映，政治敏感度不如他早期的其他作品。

然而，自香港 2020 年實施《國安法》（《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》）以來，壓力也散佈至教育界。周冠威說：「當歷史、社會和真相需要在學校被扭曲時會發生什麼？老師不能談論它，學生不能談論它。他們感覺到儘管社會上發生了某些事，真相卻被扭曲了。」他在為《自殺通告》進行研究的過程中，曾與一名體育老師交談，老師甚至在苦惱該如何把「國安元素」融入體育課。

針對電影被港府禁播，周冠威說：「這部電影是眾多投資者、演員和工作人員的心血與奉獻。這對我們所有人來說都令人心碎。面對不公與荒謬，我們感到無助，憤怒似乎是不可避免的⋯⋯回應這不公的判決，我的反應是：我會堅持我的電影之路。」

香港電影、報刊及物品管理辦事處表示，不會就個別電影的審批過程發表評論。

噤聲的香港

這篇專訪發生在香港局勢動盪的時刻。2025 年 11 月發生的「宏福苑大火」造成至少 160 人死亡，這場悲劇引發民間強烈質疑。然而，在《國安法》高壓下，究責的聲音遭到打壓。

2025年12月5日，倫敦民眾為香港宏福苑大火罹難者舉行守夜活動。（美聯社）

大火發生後不到兩週，香港舉行了「愛國者治港」的立法會選舉，只有經過政府審查的候選人才能參選。港人仍對宏福苑大火的悲劇感到震驚，圍繞政府問責的質疑聲浪不斷，安全表達異議的唯一方式就是不投票，投票率創下 31.9% 的近歷史新低。

周冠威是沒有投票的人之一，但他同時也公開批評政府對災難的處理方式：「官商勾結、偷工減料、監管不力、貪腐猖獗加上制度失衡，香港已無法維持專業標準，」他說。「香港還要忍受這種情況多久？」

官方對宏福苑大火的回應，反映了香港以國安為重的新時代。大火發生後的幾天內，數人因涉嫌國安罪名被捕，包括一名發起網路請願要求政府問責的學生。此外，12 月 15 日，香港法院裁定壹傳媒創辦人黎智英違反國安罪名成立；這是自 2020 年《國安法》實施後，香港最受矚目的案件。

「我不想離開，我要習慣恐懼」

面對新片被禁，周冠威表示不會上訴，因為那「只是徒勞」。周冠威認為，當局拒絕批准這部電影，是試圖拿他個人殺雞儆猴。「他們不想逮捕我，但他們想毀掉我的創作生涯。」

儘管身處險境，周冠威並不打算流亡。他認為當局為了不讓他的電影獲得更多關注，暫時不會逮捕他，但他已與妻子討論過坐牢的可能性，並表示他要在「還能發聲的時候，利用他的自由直言不諱」。

「即使我們離開香港，恐懼仍會揮之不去，」周冠威看著北京的手伸向海外異議人士，做出了他的選擇：「我想留在香港，習慣與恐懼共存。」

2025年12月，香港一輛叮叮車寫有「堅守一國之本，善用兩制之利」的政治宣傳口號。（吳辰君 攝）

