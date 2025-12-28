新片噴淚母女戲感觸深 翁倩玉：回家要好好抱抱媽媽

（中央社記者洪素津台北28日電）影后翁倩玉在電影「陽光女子合唱團」與曾珮瑜有讓人感動的母女對手戲，她坦言媽媽的愛無限，時間卻是有限，回家一定要好好抱抱媽媽；苗可麗則感性表示，看完這部電影靈魂會被療癒。

翁倩玉率領陳意涵、孫淑媚、鍾欣凌、何曼希、陳庭妮、苗可麗、安心亞、曾珮瑜，以及導演林孝謙、編劇呂安弦今天出席電影「陽光女子合唱團」首映會，其中翁倩玉暌違47年重返台灣大銀幕，她在片中飾演指揮，與飾演女兒的曾珮瑜有多場情感張力十足的對手戲，噴淚指數破表。

陳意涵則飾演另一名母親，她因入獄被迫與女兒分離，哭戲量比起其他人多得多，還被劇組封為「淚之女王」；她分享，坦言原本擔心女生多會不好相處，沒想到感情如此緊密。

飾演獄警的苗可麗則感性表示：「很多場戲一想到就想哭，看完整個靈魂都被療癒，很慶幸能參與這部作品。」

「陽光女子合唱團」情緒層次豐富，戲裡有歡笑也有衝突，眾人也在片中大秀唱跳實力，安心亞更開玩笑放話：「合唱團可以接尾牙、春酒表演」；陳意涵立刻接話：「錢到位，什麼歌都可以唱」，幽默對談惹笑大家。

電影「陽光女子合唱團」31日上映。（編輯：陳仁華）1141228