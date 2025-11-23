【新片報到】魔法壞女巫回歸 人性、友誼大考驗

記者王丹荷／綜合報導

近期新上映電影有辛西婭艾利沃、亞莉安娜、楊紫瓊、傑夫高布倫等主演《魔法壞女巫：第二部》；改編自SQUARE ENIX人氣街機遊戲、白岩瑠姬配音的《星與翼的悖論》；趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥、李奎炯主演《誰想當老大》，以及吉妮佛古德溫、傑森貝特曼、夏奇拉、關繼威、尚雷諾、麥考利克金、巨石強森等獻聲的《動物方城市2》；柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊等主演《大濛》；永瀨正敏、長澤雅美、高橋海人等主演《浮世繪女兒》。

廣告 廣告

《魔法壞女巫：第二部》（上映中）

描述自從艾法芭與格琳達分道揚鑣、形同陌路之後，各自承受她們做出的抉擇所帶來的後果。被冠上「西方壞女巫」惡名的艾法芭遭到放逐後，隱居在奧茲國樹林深處，卻仍為被噤聲的動物爭取自由而奮鬥，並迫切地想揭露她所知道關於奧茲國大巫師的真相。與此同時，格琳達已成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，她住在翡翠城皇宮中，享受響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。當一群憤怒的民眾揭竿而起，打算對抗西方壞女巫，格琳達和艾法芭必須最後一次攜手合作。當她們的友情成為改變她們未來的關鍵，就必須以真心誠意和無比的同理心了解彼此，並改變自己，也讓整個奧茲國變得更美好。

《星與翼的悖論》 高中生、機械師跨時空和弦（上映中）

描述懷抱音樂夢想卻對未來迷惘的高中生「陽」，某天腦中突然響起陌生的聲音，隨即被耀眼白光捲入異空間，意識與宇宙行星「巡星」上的少女機械師「拉科」產生共生連結。此時，巡星正因能源「星之血」而陷入戰亂，拉科與守衛隊長「維戈」並肩應對災難。當兩個世界因命運交錯，陽的歌聲跨越時空，迴盪在星空之間—那旋律，將改寫他們的未來。

《誰想當老大》 繼位之戰演變荒謬鬧劇（上映中）

描述黑幫老大突然過世，組織急欲選出新任接班人，沒想到這場繼位之戰，竟演變成「沒人想當老大」的荒謬鬧劇！呼聲最高的二把手純泰，一心只想當中華料理餐廳主廚，與家人平凡度日；曾是組織中的狠角色強表，出獄後只想跳探戈、遠離江湖。2位最有機會的接班人都想落跑，偏偏唯一真正想當老大的三把手板虎卻沒人把他當一回事。為了實現自己的理想，3人都各出奇招，就在組織混亂失控之際，臥底警察泰奎入純泰的餐廳，讓情況再度急轉直下。

《動物方城市2》 朱蒂＆尼克最萌搭檔再現（11/26上映）

描述警官哈茱蒂和胡尼克這次搭檔追蹤1隻神秘爬蟲類的蜿蜒蹤跡，牠的到來，把這座以哺乳類為主的大城市搞得天翻地覆。為了破案，茱蒂與尼克必須到城市裡意想不到的新地點進行臥底，辦案過程處處碰壁，案件影響層面更是盤根錯節，背後是否有更大的藏鏡人在操控一切？2人的搭檔關係也面臨前所未有的考驗。

《大濛》 動盪時代的溫暖情誼（11/27上映）

民國40年代期間，少女阿月為了尋找被槍決哥哥的遺體，獨自從嘉義北上展開未知旅程，與三輪車伕趙公道在動盪時代中因緣際會相遇，並在旅程裡發展出1段動人溫暖的情誼。該片獲得今年金馬獎最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計及最佳造型設計4項大獎。

《浮世繪女兒》 承繼大師名望的畫筆人生（11/28上映）

描述北齋的女兒阿榮嫁給1位畫師，因忍不住批評了丈夫的畫作，被休妻的她兩袖清風回到父親身邊。是父女，也是師徒的2人，開始在堆滿未完成畫作的破爛長屋中共同生活。看著北齋早也畫、晚也畫，激起她重拾畫筆，不僅換骨脫胎更青出於藍，承繼大師風範，不負葛飾名望。人稱「畫狂」的北齋甚至說過「說到美人圖，我還比不上阿榮呢！」阿榮獲得北齋正式賜予「葛飾應為」之名，作為1名女性浮世繪畫師，活躍於以男性為主導的江戶時代。

《魔法壞女巫：第二部》。（UIP提供）

《魔法壞女巫：第二部》。（UIP提供）

《星與翼的悖論》。（甲上娛樂）

《誰想當老大》。（采昌國際多媒體提供）

《動物方城市2》劇照。（迪士尼提供）

《大濛》劇照。（牽猴子提供）

《浮世繪女兒》。（天馬行空提供）