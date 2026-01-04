新片輪番上映 強檔類型一次看

記者王丹荷／綜合報導

近期新上映電影，有《天劫倒數》傑瑞德巴特勒、莫蓮娜芭卡琳等原班人馬回歸主演的《天劫倒數2：大遷徙》；呈現臺灣登山文化，也深入探討高山協作「阿共」人生故事的《高山遊民》；以海洋文學作家夏曼‧藍波安為主角的《大海浮夢》；古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、苗僑偉等主演電影版《尋秦記》；西島秀俊、桂綸鎂主演《最親愛的陌生人》；林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜、夏靖庭、黃冠智、田翔元等主演《恨女的逆襲》；邁茲米克森、雪歌妮薇佛、蘇菲斯隆等主演《邦尼殺死他》。

《天劫倒數2：大遷徙》 再踏險途

描述蓋瑞提一家經歷千辛萬苦，終於抵達格陵蘭的避難所，逃過彗星撞地球的死劫，沒想到5年後，苦難尚未終結。面對日益險峻的極端氣候環境，他們被迫再次踏上未知的危險旅程，穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。究竟他們能否在那裡建立延續希望的全新家園？還是災難性的輻射風暴和殘破地表會先置他們於死地？（1/9上映）

《高山遊民》 山林見證重生

聚焦高山協作「阿共」如何在高山之間，尋找人生的出口與答案。他原是風光的高山嚮導，更曾登上《台灣全記錄》節目，卻因誤陷賭債深淵而跌入人生谷底。經歷逃亡、通緝、入獄後，他再次背起瓦斯桶、走回協作員的日常，選擇重新回到他最熟悉與熱愛的山林。（1/9上映）

《大海浮夢》 傳承海洋智慧

記錄夏曼．藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程。夏曼．藍波安自青年返鄉，從父親身上習得達悟部落傳統技能，決心身體力行延續族人的海洋智慧，也在與海的近距離相處中，體悟島上族人以口語傳述的經驗與故事，本身就是「海洋文學」。（1/9上映）

《尋秦記》 再掀大秦風雲

描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉飾）矢言穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統6國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別20年終於再次碰面，Ken的出現也讓3人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。（1/9上映）

《最親愛的陌生人》 探家庭裂解

劇情圍繞一對在紐約生活的夫妻展開，西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的日本籍學者丈夫賢治，桂綸鎂則飾演懷抱藝術夢的華裔妻子珍，表面上一家三口和樂融融，實則暗潮洶湧。當年幼的兒子突然失蹤，警方介入調查，這場突如其來的災難宛如一把利刃，劃開他們精心維持的日常表象，被壓抑的怒火與深藏的祕密接連浮現，婚姻關係也逐步走向失控。（1/16上映）

《恨女的逆襲》 尋找自我定位

劇情以林怡婷飾演的少女家玲視角出發，面對日行漸遠的家庭關係，父親外遇不斷、母親則沉迷於賭博，身為長女的她除須分擔沉重家計，但又渴望透過自己的力量，在世界中找到定位。乍看正義的拳擊教練蔡振南處處鼓勵著她，卻有不為人知的苦衷。在林毓家、黃惟、曾皓澤等夥伴陪同下，少男少女們也歷練了社會中的真真假假，面對賭局的誘惑或上節目賺快錢，她又該如何取捨？（1/16上映）

《邦尼殺死他》 怪物傳說成真

描述小女孩奧蘿拉深信，家中的地板下，潛伏著一隻吃掉她全家的神秘怪物。孤身一人的她，決定向隔壁冷峻的鄰居求助，因為她發現這位看似平凡的男人竟是職業殺手，奧蘿拉鼓起勇氣， 設法籌到一筆錢，決定「雇用」這位殺手對付怪物。然而，殺手很快意識到，這隻「怪物」可能並非虛構，而是潛伏在他周圍、試圖追殺自己的刺客。為了保護奧蘿拉，他不得不迎擊接二連三的致命襲擊，同時向神秘女子探查真相。隨著危機逼近，2人的命運緊密交織，而奧蘿拉口中的「怪物」，竟可能比任何人想像得更真實、更可怕。（1/16上映）

