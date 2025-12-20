新版《大蟒蛇》太瘋！傑克布萊克頂40度高溫「背豬狂奔」笑到抽筋
改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》的全新作品《大蟒蛇》（Anaconda），由兩大喜劇天王傑克布萊克與「蟻人」保羅路德領銜主演。導演湯姆葛米根（Tom Gormican）此次決定完全「不正經」對待這個經典IP，改以驚喜、刺激且充滿無厘頭笑點的角度重新玩轉蟒蛇傳說。
談到全片最經典的一幕，傑克布萊克大笑透露，絕對是預告中引發網民瘋傳的「背豬逃命」橋段。他回憶第一次讀到劇本時，看到這幕荒謬的動作戲就笑到快抽筋，當下直呼：「這部電影我拍定了！」
導演湯姆葛米根則對傑克的敬業感到震撼，他透露拍這場戲時正值將近40度高溫：「傑克真的火力全開，他背著重達30磅（約13公斤）的野豬，全身還沾滿了黏糊糊的『膽汁』，在叢林裡來回狂奔，這畫面不管怎麼拍都精彩又好笑！」
新版《大蟒蛇》劇情敘述一群人生陷入低潮的朋友，為了實現童年夢想，決定重拍一部低成本恐怖片《大蟒蛇》，卻沒想到在拍攝過程中事情全面失控，陷入「緊張與荒謬齊飛」的真實大逃殺。
保羅路德表示自己是導演前作《超吉任務》的超級粉絲，甚至連看了四遍，因此一看到這份聰明又獨特的劇本就興奮加盟。他預告：「這次的《大蟒蛇》層層堆疊了笑點與動作場面，絕對有意想不到的驚喜！」傑克布萊克也同樣讚嘆導演那顆「瘋狂的大腦」，迫不及待想讓全世界觀眾看到這部既瘋狂又誠意十足的重啟之作。
