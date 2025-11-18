新版全民國防手冊明起普發 極端氣候等都入列！明年每戶都可有一本

國防部發布新版全民國防手冊：《當危機來臨時：台灣全民安全指引》。總統府提供。



國防部於今（2025）年9月16日發布新版全民國防手冊《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，國防部將與交通部、內政部、外交部合作自明（11/19）日起將印製1100萬本並分批發送，預計於明（2026）年1月5日前讓每戶都能有一本。

國防部全動署物力動員處長沈威志表示，自明日起將展開《當危機來臨時：台灣全民安全指引》家戶普發作業，全國22個縣市分4批次，優先外離島及偏遠地區，由中華郵政協力運送至各鄉鎮市區公所，後續透過內政部民政系統主動發放至全國家戶，預於明年1月5日前完成，確保民眾及早取得。

廣告 廣告

沈威志還原脈絡，這本手冊是政府給全體人民的安全須知及應變資訊，總統賴清德於9月20日第5次全社會防衛韌性委員會中要求以「有準備、更安全」為原則，規劃讓家家戶戶都能得到這份安全指引，國防部完成「台灣全民安全指引普發計畫」後於10月23日奉行政院核定。

目前網路上已經可以下載電子版，沈威志表示，考量部分年長民眾不熟悉、不習慣上網下載閱讀，並考慮到危機來臨發生斷網、停電等極端狀況，普發安全指引可降低數位落差與確保極端情境下都能立即發揮作用。

沈威志也解釋，全世界包括捷克、法國、瑞典、芬蘭及立陶宛等國家，都陸續規劃、發布新版民防手冊、生存指南，採用電子檔及印製紙本併行，供民眾自由索取或以普發方式獲得。臺灣與國際接軌，推動方向與國際民主國家一致，就是強化安全意識與全社會防衛韌性。

根據內政部統計，今年10月家戶數約983萬戶，每戶將獲得一本手冊；此外為配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及外籍人士等需求，總計印製1100萬本，包含10萬5000本英語版，據了解目前各外館共約索取8萬本。

沈威志說明，考量普發任務非年度預算計畫，且相關經費用罄，相關經費將由國防部依預算法第70條，申請第二預備金支應；紙本印製作業由全動署委軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為4279萬元。內政部約編列1980萬的發放經費。

外界憂心村里長是否能準確發放，而租屋族是否能取得相關資訊，內政部行政區劃科科長顏信吉另回應，依照過去發放選舉公報的經驗，多數村里長並不會惡意囤積，而內政部也會到村里鄰檢核，居住在非戶籍地的租屋族則可主動到居住地的村里辦公室索取。

全民國防手冊明日起將分四批發放，第一批優先的是外離島與偏遠地區，另有台北市、花蓮縣、新竹市、新竹縣與台東縣；第二批則有桃園市、苗栗縣、嘉義縣與高雄市；第三批為新北市、基隆市、宜蘭縣、雲林縣、南投縣與嘉義市；第四批為台中市、彰化縣與屏東縣。沈威志解釋，由於手冊中的內容同時包括天災與戰災，考量極端天氣異常與共軍對台軍事威脅態樣，因此以外離島及偏遠地區為優先。

更多太報報導

國防部：今年4760人次使用心理諮詢 97%自主預約

專訪／卑詩省長點出加拿大天然氣優勢 台灣能源安全添合作空間

危機與日俱增！DSET報告揭台灣海纜雙重風險 通訊、電力都脆弱