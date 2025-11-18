新版全民國防手冊19日起普發 增堰塞湖災害應變指引

（中央社記者游凱翔台北18日電）國防部今天表示，台灣全民安全指引將於11月19日起展開家戶普發作業，全國22縣市區分4批次，且外離島及偏遠地區優先發放，並透過內政部民政系統寄送至全國約983萬家戶，預計明年1月5日前完成；此版手冊也新增堰塞湖災害應變指引。

國防部上午舉行「民國114年國防知性之旅活動（營區開放）」暨「台灣全民安全指引（新版全民國防手冊）普發規劃」記者會。

新版全民國防手冊9月16日在國防部記者會上首次發布，由於近期堰塞湖釀災，相較上一版本，此次則在「不同危機的應變方式，天災」篇章增加「堰塞湖」，並呼籲民眾注意即時監測狀況、留意警戒訊息發布及主動避難，同時配合地方政府撤離等事項。

廣告 廣告

針對普發規劃，全動署物力動員處長沈威志說明，根據內政部統計今年10月家戶數約983萬戶，每戶將獲一本手冊。此外，為配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及外籍人士（英語版）等需求，總計印製1100萬本（含10萬5000本英語版）

沈威志指出，19日起展開家戶普發作業，全國22縣市區分4批次，優先外離島及偏遠地區。由交通部中華郵政協力運送至各鄉鎮市區公所，後續透過內政部民政系統主動發放至全國家戶，預計明年1月5日前完成，確保民眾及早取得。

沈威志也說明印製經費，考量普發非年度預算計畫且相關經費用罄，依行政院指導，由國防部依預算法申請第二預備金支應；紙本印製作業由全動署委軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為新台幣4279萬元。

外交部副參事趙世絢補充，將針對三類對象發放外語版手冊，分別是各國駐台機構、駐台的外籍記者及各地外籍人士，將於12月19日起發放。（編輯：蘇龍麒）1141118