新版動畫要來？《家庭教師REBORN》疑似註冊新網域，網猜20週年公開
由天野明所創作的知名少年漫畫作品《家庭教師 HITMAN REBORN!》，在 2012 年就已經完結，並也曾在 2006 年到 2010 年之間播出過動畫版。如今 20 年時間即將過去，從 2022 年以來，網路上開始有爆料消息指出，《家庭教師 HITMAN REBORN!》可能會推出重啟版的新動畫，但一直遲遲沒有宣布。直到最近，一個和《家庭教師 HITMAN REBORN!》有關的新網域被發現，讓許多粉絲再次燃起希望。
最近日本影音發行公司波麗佳音（PONY CANYON），被發現註冊了一個名為「khreborn-anime.jp」的全新網站網域。雖然官方目前還沒有針該網域的用途發表任何正式聲明或相關預告，但由於該網址結構中明確包含了「anime」（動畫），以及《家庭教師 HITMAN REBORN!》的關鍵字「Katekyo Hitman Reborn」縮寫「khreborn」，立刻在社群網路上引發粉絲的關注和討論。
值得注意的是，《家庭教師 HITMAN REBORN!》的改編電視動畫版，即將在明年迎來開播 20 週年的重要里程碑。雖然目前還無法確定這網域代表的企劃內容，但外界普遍推測這很有可能與動畫重啟的重製版或續作有關，又或者是為了配合 20 週年紀念所準備的相關大型活動有關，讓不少老粉絲對經典作品的回歸充滿期待。
