新版台灣全民安全指引 明年1月完成980戶普發

一一確認民眾信箱有收到最新版「小橘書」，國安會副秘書長林飛帆到台北士林，視察《台灣全民安全指引》發放狀況，目前印製1100萬本，預計分4梯次，在明（2026）年1月5日前普發到全國980多萬家戶。

後港里居民說，「我兒子他看之後再跟我們說這樣，我們也看不懂啊。」；也有居民說：「這本對我們很好啊，如果我照著這本來做 這樣很好啊。」

而書中宣導「任何關於國家戰敗或宣布投降都是假訊息」，被藍營前發言人李明璇批評；媒體人謝寒冰則PO出，多本指引被丟棄在廢紙箱中。

林飛帆強調，許多國家都有發放民防手冊，如今台灣是接軌國際經驗，也展現自我防衛決心。

國安會副秘書長林飛帆說，「不外乎就是希望全民都能夠有充分的資訊，知道當危機發生的時候，不管是天災地變，我們要如何去保護自己，那協助身旁的彼此。」

內政部次長馬士元指出，「民眾如果沒有收到，或者說收到的過程裡面，發現有破損，或者是有一些其他的狀況的話，也隨時歡迎跟內政部或者是跟當地的公所，甚至派出所來反映。」

對於這回印製費用4279萬元是以第二預備金方式支應，遭質疑規避立院備查，林飛帆表示，主要希望民眾能盡快掌握到相關安全資訊；至於未來指引更新頻率，會視敵情威脅、天然災害形態等情況，再適時調整。

加強社會韌性的同時，中科院也規劃要再試射飛彈。

根據農業部漁業署公告的射擊通報，中科院將於11月27日、28日以及12月4日、5日，在東南部海空域進行火砲試射，特別的是，以往射擊高度會標記為「無限高」，但這次載明為10萬呎、約為30多公里，引發外界猜測。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平表示，「低於無限高，這種10萬呎的狀況的話，應該是一些有限制的武器系統，在做特別的測試，也就是說應該不太會是中長程以上的飛彈的系統。」

專家指出，中科院研發的「天弓四型」防空飛彈，據傳攔截高度更可達70公里，因此研判這回可能是測試中程飛彈，或是其他的新型彈種。