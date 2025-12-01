新版地制法明年上路 南投可增2長 許淑華：仍在思考人選

南投縣長許淑華表示，仍在思考名副縣長、副祕書長適當的人選，相信「生力軍」讓業務推展更順利。（楊靜茹攝）

立法院三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府可新增1名副縣市長及1名副祕書長，南投縣長許淑華坦言，南投幅員遼闊，現有「三長」要開會、跑行程，確實人力不足，明年有更大空間在人事上做調整，仍在思考名副縣長、副祕書長適當的人選，相信「生力軍」讓業務推展更順利。

《地方制度法》修正案上月21日通過後，縣市政府置副縣市長2人、副祕書長1人，直轄市政府一律置副市長3人、副祕書長3人，刪除人口限制規定，明年1月1日施行上路。因此南投縣政府原僅有1名副縣長，可增為2名副縣長，並增設1名副祕書長。

許淑華在縣務會議後受訪說，南投縣幅員遼闊，但是南投縣只有縣長、副縣長、祕書長「三長」，尤其是地方鄉親都希望舉行活動、會勘等行程，三長之一能夠出席，人力上確實不太足夠。

針對外界關心明年新增的員額，許淑華表示，感謝立法院思考到每一個縣市的條件不同，給地方政府更大、更好的空間，能在人事上做調整。這是明年度的編制員額，現階段仍在思考副縣長、副祕書長適當的人選，希望能夠為縣政府增加更多「生力軍」，讓業務推展更順利。

