新版成人肥胖指引出爐 BMI24-27符合「3條件」可用瘦瘦針

台灣肥胖醫學會公布新版《台灣成人肥胖臨床實務指引》，最大差異在於「藥物建議修訂」。指引提到，BMI介於24到27的微胖族群，若合併腰圍超標及三高等肥胖相關合併症，歷經3到6個月飲食控制、運動仍無法達到減重目標，建議可使用GLP-1腸胃荷爾蒙藥物、也就是俗稱的「瘦瘦針」治療；若BMI達27以上且有肥胖相關合併症者，則建議可直接使用瘦瘦針等相關藥物治療。不過醫師也提醒，瘦瘦針並非每個人都適用，也不是人人都有效，建議尋求專業醫師協助。

為了降低肥胖族群健康風險，台灣肥胖醫學會公布新版《台灣成人肥胖臨床實務指引》。圖／台視新聞

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，「我們不是說要鼓勵民眾去用藥」，但傳統的飲食運動「其實效果沒那麼好」，若個案已有風險，「可以先用藥物，讓他把風險下降」。他也強調，瘦瘦針等相關藥物僅可作為輔助，減重仍需搭配生活型態控制。

「瘦瘦針」控制食慾、降心臟病風險 但並非人人適用

另外，瘦瘦針可控制大腦食慾，並有助於降低心臟病發作風險、預防糖尿病惡化等，但並非人人都適用。內分泌暨新陳代謝科醫師林毅欣指出，到底哪些人真的會很有效，目前很難在初期就做分析，通常在第一個月、第二個月，隨著使用劑量慢慢往上推到中高劑量，效果才會慢慢出來，但劑量越高副作用也會越大，包括噁心、嘔吐，甚至影響到心跳、血壓。

臨床上也常見患者因體質不同，使用瘦瘦針的效果有所差異。醫師建議，民眾使用藥物治療前，必須先與肥胖專科醫師討論，並落實生活型態控制，才能有效並安全減重。

