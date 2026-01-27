新版新台幣最快2029年上路 每張成本比舊版貴1.5元

新台幣鈔券改版案於去年10月23日啟動，央行今（27）日說明表示，新版鈔票將會以「台灣之美」作為系列主題，為提升民眾認同感及凝聚社會共識，央行推出全民票選活動，央行也表示，在確定主題過後的兩年半，新版鈔票將會正式上路，預計製作成本每張5元比舊版的貴出1.5元。

新台幣。（示意圖／資料照）

央行今天召開新台幣改版記者會，央行表示為提升民眾對新版鈔券之認同感，因此推出12種主題，讓民眾進行網路票選。12種主題有，「和諧共融」、「永續發展」、「運動精神」、「藝術美學」、「建築之美」、「科技創新」、「民俗節慶」、「工藝之美」、「島嶼生態」、「保育植物之美」、「保育動物之美」、「女性的光輝」。

新台幣改版面額主題開放全民票選。（圖／中天新聞）

雖然舉辦面額主題票選，但是央行也提到，並不代表最高人氣主題就會是新版面額主題，因為還要參考製作難易度等多方面考量。央行透露，新版鈔票最快會在面額主題選定後的兩年半正式發行。

先前傳出新版鈔票印製成本上看500億，對此央行表示，因為還不知道最終會印製幾張，所以還無法試算總成本，不過目前預計新版鈔票每張成本5元，比舊版的鈔票每張3.5元還貴上1.5元。

