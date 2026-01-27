新版新台幣鈔券主題「台灣之美」 邀民眾網路票選

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將揮別過去鈔券上的小學生等圖案，迎來「台灣之美」嶄新主題。央行發行局表示，已擬訂12項新版鈔券面額主題，開放民眾於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，擴大民眾參與。

央行發行局局長鄧延達說明，新版新台幣鈔券正在徵詢民意的階段，主題擇定後，會進行圖稿設計、鈔紙及原物料採購，而後報請行政院核定，接著製版、量產，隨後是調校設備及宣導，才會正式發行，首張新版鈔券預計於主題擇定後2年半發行。

廣告 廣告

鄧延達今天舉行記者會宣布，新台幣鈔券改版案已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題；為了提升民眾對新版鈔券的認同感，並凝聚社會共識，央行擬訂12項面額主題，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美，以及女性的光輝。

鄧延達舉例，去年台灣「鏟子超人」就是和諧共榮的體現；近日引起全球風潮的台北101則是具有建築之美的建築；科技創新令人馬上聯想到台灣的護國群山、科技矽島。

央行自115年1月27日10時起至2月13日17時止，開放民眾於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，方式為每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。

鄧延達向民眾喊話「台灣真的很美，哪方面最美？快來投票讓我們知道」，希望未來新版鈔券展現最美的台灣特色。

鄧延達補充，央行此次做法是參考國際經驗，其他國家多有透過「系列主題」或「面額主題」，使鈔券設計更具系列感，如挪威是海洋系列，面額主題包含燈塔、維京船、大西洋鱈魚等。此外，英國、丹麥、瑞士是透過網路票選等方式，蒐集民眾意見，歐元區、加拿大、紐西蘭及韓國則透過抽樣調查。

為了鼓勵國民踴躍參與票選活動，央行提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「台灣國家公園采風系列」平鑄套幣做為活動抽獎，相關抽獎辦法及詳細資訊可至票選網站查閱。

媒體詢問，新版新台幣鈔券是否確定不會有政治人物出現，鄧延達回答，從12個主題項目看來，與政治並無關聯。

至於票選出的5個主題是否就是未來新台幣主題，鄧延達表示，還要綜合考量主題是否有利後續印製、防偽等實務細節，但會參考民眾意見。

成本方面，鄧延達表示，改版新台幣鈔券成本一張將比現行增加1.5元，每張成本粗估為5元，但總成本現在難以估算，因為預計2年半才會發行，屆時的發行量目前難以評估。

央行表示，央行將依票選結果對12項面額主題加以排序，了解民眾對新版鈔券面額主題的偏好與意見，並適時對外公布；該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計的重要參考。

不過央行呼籲，民眾務必認明央行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。（編輯：楊凱翔）1150127