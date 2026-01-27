新版本、新角色！蔡奇誘捕劉振立 習近平設鴻門宴拿下張又俠

中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇。 圖：翻攝北京市委會官網（資料照片）

[Newtalk新聞] 中共軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立於1月19日先後落馬，據傳是由中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇及總書記習近平親自誘捕。《大紀元》引述旅澳自媒體人蔣罔正26日最新版本爆料，表示此事僅由習近平、蔡奇及總理李強三人密謀，其他常委及中紀委均不知情，整個過程未發生火拼槍戰。

蔣罔正引述消息，1月19日下午，蔡奇以電話約劉振立至中央書記處討論「人事及軍隊問題」。劉振立攜警衛及機要秘書抵達後，警衛被安置休息室，秘書留於辦公室外沙發，隨即遭特勤局控制，並以書記處名義對劉實施「留置」。確認劉振立被捕後，習近平再約張又俠當晚攜家人赴北京大會堂家宴，聲稱雙方可「敘舊」並討論人事。張又俠未加防備，落入「鴻門宴」陷阱。

此爆料版本強調過程簡單，習近平預謀已久，僅三人決策，中紀委書記李希及整個系統「都懵了」。蔣罔正稱，目前真實性無法證實，但與其他傳聞形成對比。

此前，獨立時評人蔡慎坤爆料，張又俠於1月19日在中央黨校遭中央警衛局拿下。另有消息指，張又俠及劉振立涉嫌「發動軍變抓習近平」，被手下告密後遭先發制人。民運人士盛雪引述稱，雙方曾在京西賓館火拼，各有死傷，但無「北京傳出槍聲」佐證，真假難辨。

張又俠落馬後，中共國防部1月24日官宣兩人涉嫌「嚴重違紀違法」，被立案審查。軍報社論批評其「嚴重破壞軍委主席負責制」，危害黨的執政根基。分析指，此事暴露中共內部分裂公開化，非軍方勢力介入軍務，打破黨內規矩，或引發軍內高度緊張及更大動盪。

