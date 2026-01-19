新版校事會議輔導優於舉發 劉書彬：5大漏洞仍待改革

近年高國中小掀起一股「校事會議」歪風，不少老師莫名遭羅織罪名苦不堪言。圖為一名涉入校事會議高校教練，後經調查折騰數月才還了清白。（圖／周志龍攝）

民眾黨立委劉書彬今（20）日表示，近期上路的「校事會議」革新制度，雖說導入「輔導優於舉發」值得肯定，但仍有5大漏洞待加強，盼未來逐步改革。

全台灣近年不少高國中小因「校事會議」搞得校園風聲鶴唳，12日教育部正式修正發布《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》（解聘辦法）以及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》部分條文，試圖修補「校事會議」造成的校園亂象，重點有四：首先，為解決校園濫訴，修正後著重於投訴前的溝通協調，也規定受理機制應納入公正人士，且不可以匿名檢舉；第二，校長在新版規定中無「表決權」，看似減少校長介入的可能性，但仍有教師團體憂心，校長仍掌握遴選委員權力，仍可實質影響校事會議中案件事實認定與懲處程度。

廣告 廣告

第三，調整「教師成績考核辦法」，強化不適任案件的保密義務與洩密責任，也要健全主管機關的監督機制；最後是「調查人才庫」汰除機制，明確規定調查、輔導或處理違法事件的專業人員，一旦違反客觀公正原則或調查報告有重大瑕疵，經投訴屬實者，中央主管機關應將其自人才庫移除。

劉書彬對於辦法修正朝「輔導取代懲罰」方向表達肯定，但也提出一些這次修法沒顧到的盲點：首先，預防機制有「巡堂」、「觀課」等方式並可以做成「紀錄」，這搞得像變相監督，不妨參考《大學法》對大專院校老師的約束，加入「改正、陪伴、復歸專業」制度修補，回到教育本質。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為「校事會議」改革方向還有5大盲點待補。（圖／黃耀徵攝）

第二，如果案件還在調查中，卻直接以「被害人」3個字為案件進行敘事，這其實已經是「有罪推定」，無論是師或生任一方受調查都不公平。第三，若老師被檢舉、接受調查，最後搞半天受調查者根本是清白的，期間飽受煎熬，卻毫無任何補償機制，呼籲教育部將心比心儘速研議。

第四，教育部發布新版修正辦法後，竟然教師、家長和學生團體多日來內發表超過10篇新聞稿批評，可見教育部是「閉門造車」沒有有效地各界代表溝通，搞得衝突與爭議連連。最後，仍要回歸教育輔導本質，不是「把學校當法院」在「升堂辦案」，不妨把近期迴響不錯的「SEL社會情緒學習」導入「修復式正義」溝通模式，讓校園氛圍更友善。

劉書彬重申，教育部除了修法之外，其他正向的政策推廣、營造良好的校園風氣才是正辦，希望能促進親師之間彼此換位思考，維持友善校園。

「校事會議」讓校園風聲鶴唳，教育部長鄭英耀（圖前左）允諾再做檢討。（圖／周志龍攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

從小被打到大！不滿父母管教太嚴格 蘆洲逆子預藏開山刀狠心殺雙親

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍

蘆洲雙屍爸白天賣蔥油餅「晚上當宮廟乩身」助信徒 回家慘死逆子刀下