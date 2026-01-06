新版核密機制標註一堆【無】挨批易誤解 國防部回應了

國防部新版機密標示惹議，強調是確保涉密資訊受到適切保護。（鏡新聞）

國防部2026年元旦啟用新版機密標示，部隊產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，嚴謹到文中每段落都要標註，凡是洩密均依法送辦，最輕記過，最重可判死刑。藍白立委質疑國防部未公開宣導新制，藍委羅明才還以為【無】是無影響，結果是無機密性，認為容易發生誤解；對此，國防部今（6日）表示，藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護。

國軍為防止中共滲透啟用新版機密標示，除往來公文、報告書必須註記機密等級，也必須在內文中各段落標註，若一份公文同時存在不同密級段落，只要任一行文字被認定涉密，整份公文須以文內涉及的最高機密等級認定管理；一共分為5等級，包含【無】（無涉密）、【密】（一般公務機密）、【機】（機密）、【極】（極機密）、【絕】（絕對機密）。

國防部昨天向立法院財政委員會進行「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」專案報告，國民黨立委羅明才念出國防部報告本文相關影響至段末【無】字，指國防部認為無影響；國防部副部長徐斯儉卻說有，羅明才則說「沒有，你打開第一頁，第一個【無】」，徐斯儉才說明【無】是指無機密性，是新的精準機密辦法。

國防部強調，未來將配合各項督導與查核時機，進行稽核驗證，若查獲未依規定使用即時通訊軟體、違反保密，將依懲處規定檢討行政責任，情節重大者移送法辦。





