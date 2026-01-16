新版美國膳食指南轉向反高度加工 為何蛋白質與脂肪立場仍掀論戰？

2026年1月7日美國政府宣布新版美國膳食指南，強調降低高度加工食品的攝取，並推崇以全食品為核心的飲食模式。（圖片來源：Dietary Guidelines for Americans）

撰文＝編輯部

2026年1月7日，美國政府正式公布新版美國膳食指南（Dietary Guidelines for Americans, DGA），隨即在營養學界、公共衛生團體與食品產業間引發高度關注與激烈爭論。這份每5年更新一次的膳食指南，長期作為學校供餐、營養補充援助計畫（SNAP）及軍方餐食等多項聯邦營養政策的制定基礎，此次更新將直接影響聯邦採購標準，例如學校午餐預計將進一步減少含糖乳製品並提升高品質蛋白質比例。不僅影響數以千萬計美國人的日常飲食選擇，也深刻牽動食品產業的配方設計、產品定位與市場策略。

此次更新被譽為「數十年來最重大的營養政策重置」，但在肯定「回歸全食物、減少高度加工食品」的同時，新版指南對蛋白質、脂肪與乳製品角色的重新定位，卻同時引發專家質疑，認為其論述在公共衛生風險溝通上出現模糊甚至矛盾，可能削弱既有的健康指引基礎。

飲食核心思維的轉變 從「限制導向」轉向「營養密度」與生命全週期

新版膳食指南重新定義了健康飲食的核心目標。肉類、乳製品、脂肪、蔬菜、水果與全穀類仍被保留於基本框架中，但政策思維已明顯從過往以「限制攝取」為主的風險控管邏輯，轉向強調「營養密度」與「全食物來源」。此外，新指南更強調「生命全週期」的營養需求，特別針對嬰幼兒、孕婦及哺乳期女性制定了更精確的指引，並首次納入「文化包容性」（Cultural Humility）概念，鼓勵民眾在不同文化背景的飲食習慣中實踐健康選擇。

這樣的轉變，等同對長期以慢性疾病預防為核心、偏重減少脂肪與熱量攝取的飲食模式提出修正，也反映官方對美國肥胖、第二型糖尿病與代謝性疾病持續惡化的反思與焦慮。

1、蛋白質與脂肪的重新定位

過去的飲食指引普遍傾向限制蛋白質攝取、並推崇低脂飲食；然而，新版膳食指南則大幅提高蛋白質在整體飲食中的優先性，將建議量由過往的每公斤體重0.8克上調（部分討論建議達1.0～1.5克），強調「每餐攝取高品質蛋白質」對健康老化與肌肉維持的重要性。

在脂肪方面，指南不再單純以「飽和脂肪比例」否定食物價值，轉而支持全脂乳製品、肉類、橄欖與酪梨等全食物來源。但需注意的是，為兼顧心血管安全，官方仍保留「飽和脂肪攝取不應超過總熱量 10%」的科學上限，試圖在「全食物脂肪來源」與「總量控管」之間取得平衡。

2、蔬菜與水果維持穩定地位

蔬菜與水果在新版飲食指南中的地位相對穩定，仍被視為健康飲食的核心支柱。指南鼓勵多樣化攝取，並涵蓋新鮮、冷凍、乾燥與罐裝等不同形式，讓飲食變得更加談性與操作空間。

3、穀類以全穀優先

在穀類方面，新版指南延續「全穀優先、精製穀類不建議」，富含膳食纖維、維生素與礦物質的全穀類被定位為飲食金字塔的基礎，而白麵包、精製早餐穀片與高度加工澱粉製品，則被明確建議減少攝取。

4、鈉與糖的嚴格控管

相較過去，新版飲食指南在鈉與糖的管理上更加嚴格。這是DGA史上首次明確要求4歲以下幼童應達成「零添加糖」攝取基準，以應對日益嚴重的肥胖與代謝危機，並建議一般成人應極大化減少添加糖及非營養性甜味劑。，以避免早期飲食習慣對未來慢性病風險的影響。

新版膳食指南的評價兩極化：​​全食物理想 vs. 心血管風險擔憂

儘管新版飲食指南試圖以「全食物」與「營養密度」作為新的共識基礎，其評價卻呈現高度兩極化。

支持者認為，這份指南終於擺脫長期受產業利益與意識形態牽制的框架，回到以真實食物與整體營養品質為核心的路線，不僅為聯邦公共採購與供餐系統提供更清楚的方向，也肯定提高蛋白質攝取在健康老化與營養充足上的潛在價值。

然而，反對聲音同樣強烈。包括美國心臟協會（AHA）與公眾利益科學中心（CSPI）在內的公共衛生團體與營養專家指出，指南一方面仍強調限制飽和脂肪，另一方面卻推廣全脂乳製品與動物性脂肪，訊息前後矛盾，恐削弱長期累積的心血管風險溝通。在多數美國人蛋白質攝取早已充足的情況下，進一步強調蛋白質可能助長高脂肉類攝取，而非解決真正的營養缺口。專家警告，放寬對紅肉與高脂乳製品的論述，可能會抵銷過去數十年在防治高膽固醇方面的努力。

整體而言，新版2025～2030年美國膳食指南一方面清楚傳達「反高度加工、回歸全食飲食」的政策訊號，另一方面卻在蛋白質與脂肪的論述上引發新的不確定性與爭議。這場飲食政策的重大轉向，究竟能否真正改善美國人的健康狀況，仍有待實際落地執行與長期監測結果來驗證。

審稿編輯：林玉婷

參考資料

Food Navigator, How the 2025-2030 Dietary Guidelines are shifting America’s plate – and sparking debate

United States Department of Health and Human Services, Fact Sheet: Trump Administration Resets U.S. Nutrition Policy, Puts Real Food Back at the Center of Health