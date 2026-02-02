新版美國飲食指南推翻低脂迷思！大腦發育需要全脂奶 乳糖不耐怎麼辦？





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】家住台北的陳媽媽最近很困擾，她聽說美國最新飲食指南建議孩子要喝全脂牛奶，但自己一喝牛奶就脹氣，兒子每次喝完牛奶肚子也會咕嚕叫。「到底該不該讓孩子喝牛奶？」這是許多台灣家長的共同疑問。



全脂牛奶助大腦發育 不再視脂肪為禁忌



美國衛生及公共服務部與農業部在2026年1月發布的《2025-2030美國飲食指南》中，推翻過去「低脂才健康」的觀念；新版指南不再刻意強調低脂或脫脂乳製品，反而建議選擇全脂且無添加糖的乳製品。根據指南說明，全脂乳製品提供優質蛋白質、脂肪、維生素與礦物質，對學齡兒童的大腦發育與骨骼成長都很重要。

廣告 廣告



衛生福利部臺北醫院醫美中心營養管理劉怡里營養師表示人類大腦約有六成由脂肪構成，天然乳製品中的脂肪不僅幫助維生素A、D、E、K吸收，也提供大腦發育所需營養。過去為了讓乳品好喝，有些廠商常添加糖或調味劑變成調味乳品，反而造成額外負擔，因此肯定全脂乳製品價值。



乳糖不耐者補充營養 找出適合方式最重要



劉怡里營養師解釋，乳糖不耐症是因小腸內乳糖酶不足，無法完全分解牛奶中的乳糖，導致未消化的乳糖進入大腸被細菌、微生物發酵，產生氣體、也造成大腸水份增加，引發腹脹、腹痛、腹瀉。這些症狀通常在喝奶後30分鐘至2小時出現。多數乳糖不耐者並非完全無法消化乳糖，而是當攝入量超過負荷時才會不適。



劉怡里營養師提出四點改善乳糖不耐又可以補鈣的方法：第一，每天少量攝取乳糖，讓身體慢慢適應，加強乳糖的耐受性。第二，選擇無糖優格、優酪乳等發酵乳製品，因發酵過程已分解大部分乳糖，第三，選用市售低乳糖、去乳糖牛奶。第四，選擇硬質起司如切達起司、瑞士起司、帕瑪森起司的乳糖含量也較低。若無法耐受任何乳製品，可從深綠色蔬菜、板豆腐、豆干、黑芝麻、小魚乾等食物補充鈣質。重要的是找出自己能接受的攝取量，在營養與舒適間取得平衡。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸低溫瞬間血管收縮恐引發心肌梗塞 胸悶重壓感尤應警覺

▸濕疹反覆發作好難受 中醫：濕疹反覆難斷根關鍵在忌口