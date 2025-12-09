新版航空情報系統啟用 功能更強大可維護飛航安全

民航局完成新一代航空情報服務系統，可以三Ｄ方式呈現班機航路，讓航空業者使用更為方便。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

民航局飛航服務總台副總台長董吉利九日指出，民航局耗資一億七千萬元建置新版航空情報服務系統，新系統可以三Ｄ方式呈現班機航路，並主動標示相關空域之管制公告，讓航空公司使用更加方便。

民航局飛航服務總台於民國一百年啟用第一代航空情報服務系統，董吉利表示，因系統軟硬體逐漸老舊，且全球飛航資料庫與國際最新版本格式不同等問題，因此耗資一億七千萬元建構新一代航空情報服務系統，不同於傳統的飛航公告完全以紙本方式呈現，新一代系統完成圖像化視覺變革，如同建構航空版的Google地圖。

董吉利指出，新系統由義大利廠商得標，並依國際民航組織最新標準設計，並結合我方的特定需求所開發，確保我國航空情報的即時性、完整性與正確性。由於為了讓新舊系統無縫安全轉移，飛航服務總台成立轉移工作小組，針對系統安全、網路、資安防護、使用者訓練、文件整備及風險評估等謹慎規劃，並邀集航空公司、機場及飛航管制等單位共同測試，讓新系統在十月十六日啟用。

民航局表示，航空公司提出飛航計畫後，系統會將航路圖形化，讓駕駛員對航路上的情況可一目瞭然，不用再於長篇的紙本文字報告中找重點，系統也會主動向將航路所經過的各國發布飛航訊息，目前台灣地區起飛的各航線班機超過二十六萬駕次，經過九十三個國家或地區領空。

董吉利表示，新一代航空情報系統的啟用，使我國航空情報服務正式邁入數位化、智慧化的新紀元，其中全球首創高解析度機場場面圖資顯示，提升管制員、駕駛員、航務員及地勤人員的地面作業與滑行安全，廠商未來也將會把這項功能推廣至其他國家。