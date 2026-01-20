新版警消退休金 吳宗憲抨擊政院未釋善意

國民黨立委吳宗憲先前與宜蘭、花蓮與台東等地的退休警察開會，針對行政院仍未在今年度總預算中編列修法通過後的新版警消退休金，目前已委由律師積極準備訴訟中，一月十九日為消防員節，於今（二十）日吳宗憲表示遺憾，仍未看到行政院釋出善意！

警消是公務體系最危險的職業之一，很多基層警消對於自身的權益都用「今日公祭、明日忘記」來自嘲。吳宗憲對於行政院顧問林國漳提出的照顧消防員三項政策，提出質疑，不是目前已經在做，就是欠缺中央經費支持，而且不提高待遇，誰要想用命來當警消？

廣告 廣告

對此，吳宗憲向行政院顧問林國漳提出二個問題，首先，警消退休金行政院為何不願依法編列？其次，無論是補蜂、抓蛇或是購買消防設備及增加消防員額、約聘人力都需要經費，為何不願意支持三讀後的財劃法，讓宜蘭縣府更有財源來擴充警消設備，以確保執勤時安全？期盼行政院顧問能發揮關鍵力量，不再讓「有事才找警消」這心酸話繼續出現，我們一同讓宜蘭縣警消工作環境及待遇更好。

經詢問內政部消防署宜蘭縣消防人力，現有員額為三九五人，預算員額為四八○人，一月份會有特考班人力加入，吳宗憲表示，會積極爭取來儘速補足人力缺口，但編制員額有五二一人，這部分則需更多經費支持。