新版財劃法上路原補助縮水 台東2鄉鎮急向縣府、中央求援

〔記者劉人瑋／台東報導〕財劃法在立院爭議持續，地方最近陸續傳出問題。台東縣池上鄉托嬰中心款項，自籌款從5%提高到30%。成功鎮近日也才公布，原民會補助急難救助費被砍光，原民喪葬、就醫補助仍在籌措中，一切皆因新修財劃法造成，各鄉鎮只能回頭找縣府協助，而成功鎮公所在受訪後即改回「即日起開始受理」，仍不放棄向中央求援。

池上鄉長林建宏說，很希望升級池上托育環境，公所也不斷爭取把鄉托轉型成托嬰中心的修繕補助，前幾天才接到中央核定補助1440萬補助，開心沒幾天，卻又收到通知「原本的補助要減少」，因財劃法關係，公所要多付400多萬元。

廣告 廣告

林建宏說，為此還去電中央吵架，但「吵完還是要推政策、乖乖照辦並接受補助」，自己這種行為「真的很『豎子』(台語:懦弱之意)」，但正確的政策要推動「豎子就豎子吧！」由於新規定是大筆預算撥給縣府使用，林建宏向縣社會處表示「好歹要意思一下」。雙方接下來將再討論支應增加的自籌款項比例。

成功鎮公所9日表示，原住民急難救助業務歷年係由原住民族委員會以專款補助方式支應辦理，因財劃法修正刪除相關補助規定，今年元旦起，公所暫停辦理相關申請案件。成功鎮每年此款項用到40萬元，以因應族人喪葬、急病，本月7日台東縣長饒慶鈴還帶著8名鄉鎮長前往原民會拜會，其中還有成功鎮長謝淑貞，但9日又收到原民會再次通知不予補助這筆款項。

原民會表示，非全面刪除原住民族急難救助，因應財劃法地方財源增加，今年起不再補助，業務回歸地方政府與社會安全網，強調並非中央放棄原住民族急難紓困責任，而成功鎮也非唯一有此遭遇鄉鎮。原民會所言，即是成功鎮案例已回歸社福、醫療機構，「循漢人系統，一樣能發揮作用」。

雖成功鎮公所公布停止原民急難救助申請，但謝淑貞受訪時突改口，即日起開始受理，「在中央補助經費尚未銜接完成前，公所以自籌的方式因應」，針對具急迫性、影響基本生活安全之原住民個案，提供必要之臨時性協助，另再結合社會課資源以避免族人因制度空窗而陷入更嚴峻困境，「將持續向中央反映地方實際需求，積極爭取制度與經費儘速到位」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

屏東、嘉義縣也跟進！全國營養午餐政策一次看 僅新北、嘉義市未免費

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

