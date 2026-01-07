新版財劃法曝縣市財力！台南「連降二級」黃偉哲：不得不然

面對縣市財力分級被連降二級，台南市長黃偉哲說，這也是不得不然。(本報資料照片)

新版《財劃法》今年上路，中央為此調整各縣市財力分級，台南市一口氣從第三級降到第五級，財力級次下滑最多。市長黃偉哲指出，在財劃法不公平的畫分之下，台南收入確實減少，財力被降至第五級非常不得已，但不得不然。

黃偉哲說，新版財劃法使得台南的財政見窘，相較台北還能喊出營養午餐免費，福利政策大灑幣，台南卻明顯收入大幅減少，「朱門酒肉臭、路有凍死骨」，根本是強烈對比。面對財力被評估連降二級，他說，被降是很不得已。

台南市政府財稅局長李建賢說，財力被降級凸顯了台南財政自主能力不足，財力級別愈低、補助比例愈高，地方負擔配合款較少，對於台南來說，也屬合理。

