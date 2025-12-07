新版財劃法覆議失敗「府院不採不公布不副署方式」行政院將不執行
[Newtalk新聞] 行政院日前針對立法院通過的新版《財政收支劃分法》提出覆議案，5日遭立法院否決。依照規定，覆議案咨文送抵總統府後10天內要公布。媒體引述黨政人士說法透露，府院高層已決策，財劃法不會採「不公布、不副署」的方式，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，行政院堅持不會執行。
立法院5日進行覆議案表決投票，最終在國民黨、民眾黨佔多數的情況之下，以59：50的票數讓行政院第8次提覆議案失敗。對此，行政院長卓榮泰當天下午強硬回應，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。
根據自由時報報導，黨政人士指出，賴清德總統在收到咨文後將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲。不過，行政院堅持不會執行。府院高層曾就藍白提出的爭議法案沙盤推演，也對財劃法是否「不公布、不副署」討論，不過，在後續還重大爭議法案下，現在還不到「不公布、不副署」的時機。
卓榮泰先前多次表明絕不會執行違法的財劃法，不過，明年度中央政府總預算至今尚未付委，知情人士說，即使總預算無法通過，明年仍可以依照今年預算來執行，但新計畫無法推動，舊計畫僅能以今年的8成預算執行，政院已在盤整總預算無法通過後的衝擊與因應。
藍白接連提出多項明顯違反國家基本利益的法案，12日恐通過停砍年改法案，而替中國洗產地的「離島建設條例」、為救國團討特權的「黨產條例」2日也已逕付二讀，放寬中國籍配偶參選的「國籍法」、中配入籍年限從6年放寬為4年的「兩岸條例」及中國介選滲透的「不在籍投票」與助理費除罪化等爭議性法案，在朝小野大情況下恐將全部過關。
知情人士也表示，朝野僵局持續，明年度中央擬定的新政策雖都無法推動，但同樣地，中央也無法撥付補助款給地方，國民黨目前14個執政縣市恐怕會有壓力，尤其明年又是地方選舉年，屆時面臨政績與政策跳票的問題，或許有機會讓國民黨走上談判桌。
外界認為，行政院若不執行財劃法編列總預算，在野陣營或許會聲請釋憲，有機會啟動憲法法庭，知情人士坦言，這部分雖在沙盤推演時有提到，但討論的是行政院不執行以後可能的效應與應對，至於在野陣營要用什麼憲政程序自救，他們有自己的考量。
