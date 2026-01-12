新版財劃法「新北人均配額全國最低」 侯友宜：先求有、再求好

新北市 / 武廷融 綜合報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧近日指出，新版財劃法讓新北市的人均配額從原本六都最低，變成全國最低。對此，新北市長侯友宜今(12)日表示，他認為財劃法「先求有、再求好」，雖然新北市拿到的統籌分配稅款還是全國最低，但是總算有一步一步往前走。

蘇巧慧日前批評國民黨團總召傅崐萁主導的黑箱財劃法，讓新北市統籌分配稅款的人均配額從六都最低變成全國最低，對新北市毫無幫助。對此，侯友宜則表示，財劃法一路走來，他的立場就是「先求有、再求好」，他感謝很多立委支持新北市修改財劃法，雖然新北市拿到的統籌分配稅款還是全國最低，但是制度總算有一步一步往前走。

侯友宜也強調，財劃法還有一些未盡完善之處，未來希望持續檢討修正，而新北市府會在有限的資源下全力以赴，把市民的建設或是社會福利照顧好，期許朝野之間不斷溝通、協調，讓新北市的發展更均衡。

