新版財劃法、總預算全卡關 許淑華：這對中央不利 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

今年中央總預算未審、新版財劃法卡關，南投縣長許淑華今（5）日表示，行政院不打算執行新版財劃法，讓縣府無從編列配合款，也擔憂補助款被刪，呼籲行政院與立法院好好溝通，否則民眾感受不到行政院有補助，這對中央比較不利。

許淑華說，地方政府每一年會自行預估，每個局處所跟中央申請的部會經費，大約會落在哪裡，再按照這樣的計畫內容來編列自籌款。但行政院沒打算執行新版「財劃法」的狀況下，已造成地方政府在施政上影響。

廣告 廣告

「地方在編列配合款卻仍無從來編列起，到底要編多、編少？」許淑華指出，現在很明確知道因統籌分配款的增加，中央會大幅提升地方配合款的額度，但額度要增加到哪、比例多少，其實現在各部會也還不確定，造成一般性補助款與計畫型補助款首當其衝。

許淑華表示，地方政府仍會按照原規畫和計畫內容推行，但如果有一些的計畫沒辦法確定的話，那「地方要不要向中央申請、申請多少、到底有多少需要自付」等，會造成一些困擾，也會造成地方在編列政策上面的不穩定性。

許淑華呼籲，新的一年開始，希望行政院能遵照立法院所通過的法案，盡快公布執行，並能夠跟立法院好好溝通。否則，中央總預算遲未通過執行，不僅地方政府看不到，包括所有的全國民眾也感受不到中央政府到底有哪些施政。

許淑華強調，民眾若感受不到中央政府有補助哪些的福國利民政策，這對中央政府來講其實是比較不利的，盼中央回歸正途，盡快來推動，若需要跟地方溝通或者是相互配合的，地方都很樂意。

照片來源：南投縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中央首度補助中台灣燈會 盧秀燕公開致謝江啟臣爭取

台中原民會祭3政策保障居住權 依部落需求滾動優化

【文章轉載請註明出處】